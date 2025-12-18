Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ - Διέφυγαν με μοτοσικλέτα δράστης και ο συνεργός

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. για απόπειρα ληστείας με μαχαίρι που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (18/12) σε μίνι μάρκετ στην οδό Λοχαγού Φωτοπούλου στην Εγλυκάδα Πατρών.

Το νεαρό άτομο απείλησε τον ιδιοκτήτη με μαχαίρι, όμως δεν πήρε κάτι απο το ταμείο.

Έξω τον περίμενε συνεργός με μηχανή, σύμφωνα με το tempo24.news, ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

