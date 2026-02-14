Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» η ΑΕΚ στην έδρα του ΠΑΟΚ, όρθιο το Μαρούσι

Έχοντας τον Νάναλι σε εκπληκτική βραδιά, η ΑΕΚ πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ με 88-71. Καλύπτοντας και τη διαφορά ήττας της στον πρώτο γύρο. Έτσι έφτασε τις 12 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και εδραιώθηκε στην 3η θέση. Με μία νίκη παραπάνω από τον ΠΑΟΚ που είναι τέταρτος και έχει και την ισοβαθμία.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν τους Φλιώνη και Κατσίβελη, αλλά ο Νάναλι ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους. Ο Μπάρτλεϊ ακολούθησε με 18. Ο Γκρεγκ Μπράουν είχε 14 και 9 ριμπάουντ, με τον Χαραλαμπόπουλο να έχει 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους, ο Μπριν Ταϊρί σκόραρε 16 πόντους, ενώ έναν λιγότερο πέτυχε ο Κλίβελαντ Μέλβιν.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, το Μαρούσι πήρε τεράστιας σημασίας νίκη στην προσπάθεια για σωτηρία, επικρατώντας 78-77 της Καρδίτσας. Με τους γηπεδούχους να έχουν φρικτά παράπονα από την αντιμετώπισή τους απ’ τη διαιτησία, παρά την επικράτησή τους.

Ο Κινγκ με τρίποντο στα 4’’ έκρινε τη νίκη, σε ένα ματς όπου το Μαρούσι δέχτηκε πέντε τεχνικές ποινές. Ο Σαλάς στην τελευταία φάση έκανε τάπα στον Τζέφερσον και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν πλέον στο 4-14.

Ο Κινγκ είχε 17 πόντους και ήταν ο κορυφαίος. Ο Ντε Σόουζα με 15 ακολούθησε. Για την Καρδίτσα ο Ντ. Τζέφερσον είχε 16 πόντους, με τον Μπρ. Τζέφερσον να ακολουθεί με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 49-42, 65-61, 78-77

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

GREEK BASKETBALL LEAGUE

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας-Περιστέρι 77-84

Μύκονος-Άρης 74-83

Ηρακλής-Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι-Καρδίτσα 78-77

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός Ρ.

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ.

Ολυμπιακός 36 18

Παναθηναϊκός AKTOR 32 17

ΑΕΚ 30 17

ΠΑΟΚ 27 16

Άρης 25 16

Περιστέρι 25 17

Μύκονος 24 17

Ηρακλής 24 17

Προμηθέας Π. 23 17

Mαρούσι 22 18

Πανιώνιος 22 17

Καρδίτσα 22 18

Κολοσσός Ρ. 21 17