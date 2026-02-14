Θεσσαλονίκη: Οι «Περβολάρηδες» μαγειρεύουν ελπίδα – 100 μερίδες φαγητού κάθε εβδομάδα

Η κοινότητα των 20 εθελοντών που σώζει τρόφιμα και στηρίζει δεκάδες ανθρώπους – Τι λέει στο newsbomb.gr ο Φίλιππος Πολατσίδης

Ελένη Μητσάλη

Μια σιωπηλή αλλά ουσιαστική δράση αλληλεγγύης εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη. Οι Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης, μια κοινότητα αλληλοβοήθειας και ενδυνάμωσης που απαρτίζεται από εθελοντές της πόλης, στηρίζουν έμπρακτα ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Αυτή την περίοδο περίπου 20 ενεργοί εθελοντές παράγουν γύρω στις 100 μερίδες φαγητού την εβδομάδα, αξιοποιώντας τρόφιμα που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Το μεγάλο «πλεονέκτημα» της ομάδας είναι το «delivery», καθώς οι ίδιοι οι εθελοντές – με δικά τους οχήματα – μεταφέρουν τρόφιμα και γεύματα σε άστεγους ή οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Ο υπεύθυνος – μέλος των Περβολάρηδων, Φίλιππος Πολατσίδης, μιλώντας στο Newsbomb.gr, αναφέρθηκε στην απαρχή της δράσης: «Η δράση αυτή ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια, από την ιδέα κάποιων ανθρώπων να ασχοληθούμε με τη γη με έναν συνεργατικό και οριζόντιο τρόπο. Ήταν μια περίοδος έντονου κοινωνικού και πολιτικού αναβρασμού. Είχε προηγηθεί το ξέσπασμα της νεολαίας μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και το 2010 ήρθε το πρώτο μνημόνιο: απολύσεις, περικοπές μισθών και ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης διαμόρφωναν μια νέα, σκληρή πραγματικότητα».

pervolarides.jpg

Όπως εξηγεί, τα ιδρυτικά μέλη προέρχονταν από το πολιτικό και κοινωνικό κίνημα της εποχής, αναζητώντας έναν συλλογικό τρόπο σύνδεσης με τη γη και την παραγωγή βασικών αγαθών.

«Έτσι, αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορούσαμε να συνδεθούμε με τη γη με έναν τρόπο συλλογικό: να μαθαίνει ο ένας από την άλλη, να επιδιώκουμε την οικογενειακή μας αυτάρκεια σε βασικά προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα να συζητάμε και να δρούμε απέναντι στις πολιτικές που μας φτωχοποιούσαν» προσθέτει ο ίδια στο Newsbomb.gr.

Με τα χρόνια η ομάδα διευρύνθηκε, ενώ σήμερα έχει διαμορφωθεί ένας σταθερός πυρήνας περίπου 20 εθελοντών, που στηρίζουν γύρω στους 100 ανθρώπους εβδομαδιαίως.

img8663.jpg

Πώς συγκεντρώνουν τα τρόφιμα για τη δράση τους

Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν τη διάσωση τροφής από λαϊκές αγορές, από την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, από φούρνους, σούπερ μάρκετ αλλά και από αγρότες. Συγκεντρώνουν φρούτα, λαχανικά και συσκευασμένα προϊόντα (ρύζι, αλεύρι, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, λάδι κ.ά.), τα οποία είτε διανέμονται νωπά είτε μετατρέπονται σε ζεστά γεύματα μέσω της κοινωνικής κουζίνας.

«Τα προϊόντα αυτά είτε διανέμονται νωπά σε ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν, είτε μετατρέπονται σε ζεστά γεύματα μέσω της κοινωνικής μας κουζίνας. Στηρίζουμε ανθρώπους που ζουν σε κατοικίες, αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας ή επισφαλούς στέγασης» προσθέτει το μέλος των Περβολάρηδων.

Τα εργαστήρια ενδυνάμωσης

Παράλληλα, μέρος των προϊόντων αξιοποιείται σε εργαστήρια ενδυνάμωσης, όπου τα μέλη και η ευρύτερη κοινότητα συμμετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες, όπως η παρασκευή σάλτσας όταν υπάρχει μεγάλη ποσότητα ντομάτας. Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι συμμετέχοντες αποκτούν προϊόντα για την κουζίνα τους αλλά και βιωματική εμπειρία συνεργασίας.

«Ένα μέρος των προϊόντων αξιοποιείται σε εργαστήρια ενδυνάμωσης. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μεγάλη ποσότητα ντομάτας, παρασκευάζουμε συλλογικά σάλτσα. Σε αυτές τις δραστηριότητες προσκαλούμε την κοινότητά μας και όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν» συμπληρώσει ο κ. Πολατσίδης.

pervolarides2.jpg

Εδώ και δυόμισι χρόνια, οι Περβολάρηδες συνεργάζονται με τον γυμναστικό σύλλογο του Ηρακλή, όπου έχει δημιουργηθεί κήπος εντός των «Χορτατζήδων», προσφέροντας δράσεις γνωριμίας με τη γη σε αθλητικά τμήματα και στη γειτονιά.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της ομάδας «Σήμερα είμαστε περίπου 20 εθελοντές και στηρίζουμε γύρω στους 100 ανθρώπους την εβδομάδα. (…) Τα νωπά φρούτα και λαχανικά, καθώς και τα ζεστά γεύματα, παραλαμβάνονται είτε από τον χώρο μας είτε τα μεταφέρουμε εμείς στον χώρο κατοικίας των ανθρώπων που στηρίζουμε».

Μέσα από μια συλλογική προσπάθεια που συνδυάζει την οικολογική συνείδηση με την κοινωνική προσφορά, οι Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης αποδεικνύουν ότι η αλληλεγγύη μπορεί να μετατραπεί σε καθημερινή πράξη – και σε ένα πιάτο φαγητό για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

