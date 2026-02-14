Ηλεία: Γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι στον σύντροφό της - Τον κάρφωσε στον ώμο

Η δράστιδα συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας 

Ηλεία: Γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι στον σύντροφό της - Τον κάρφωσε στον ώμο
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έναν άνδρα έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, το συμβάν σημειώθηκε στο σπίτι ζευγαριού, στην κοινότητα της Κάτω Παναγίας, κατά τη διάρκεια ενός καυγά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε με ένα μεγάλο ψαλίδι που βρήκε μπροστά της στο σύντροφό της, καρφώνοντάς το στον ώμο του θύματος.

Το θύμα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στην συνέχεια κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος του.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνέλαβαν την δράστιδα που σήμερα οδηγήθηκε ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας με ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και οπλοχρησία.

Η κατηγορούμενη στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιων του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας την ερχόμενη Τετάρτη (18/2).

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης σε δήλωση του για το περιστατικό ανέφερε:

«Πρόκειται για ένα πραγματικά ατυχές περιστατικό που συνέβη σε ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο μάλιστα έχει αποκτήσει και ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 1,5 έτους. Η κατηγορούμενη – εντολέας μου, δράστης του επεισοδίου, δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση ή προμελετημένο σχέδιο να τραυματίσει, πολλώ δε μάλλον να σκοτώσει τον επί 7 συναπτά έτη σύντροφο της. Απλά από μια παρεξήγηση που υπήρξε για ένα προσωπικό ζήτημα της εντολέος μου το θύμα – σύντροφος της εκνευρίστηκε υπερβολικά, άρχισε να την εξυβρίζει και να την απωθεί βίαια και τότε αυτή στη προσπάθεια της να αμυνθεί, καθόσον κρατούσε στην αγκαλιά της το ανήλικο τέκνο τους, πήρε στο χέρι της ένα παιδικό ψαλίδι κοψίματος νυχιών που βρίσκονταν πλησίον της και καθώς επιχειρούσε να αποφύγει την σε βάρος της επίθεση, τραυμάτισε ελαφρά τον σύντροφο της στον ώμο του. Επαναλαμβάνω ότι δεδομένα η εντολέας μου δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, κάτι που επιβεβαίωση και ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αμαλιάδας που άσκησε ποινική δίωξη για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα και συγκεκριμένα για το αδίκημα των σωματικών βλαβών στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας και για οπλοχρησία και όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως».

Με πληροφορίες από patrisnews.com

