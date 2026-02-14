Φθιώτιδα: Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας

Υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως εφημέριος σε πολλές ορεινές ενορίες…

Φθιώτιδα: Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας
Η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος με την κατ’ άνθρωπον λύπη αναγγέλλει την εις Κύριον κοίμηση του μακαριστού Πρωτ. π. Αθανασίου Παπαζαχαρία του ταπεινού λευίτου ιερέως των ορεινών Ενοριών του Δήμου Λαμιέων.

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού π. Αθανασίου θα τελεσθεί την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Υπάτης στις 15:00 μ.μ.

Ο μακαριστός π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του έτους 1951 στην Αγιοτόκο γη της Υπάτης.

Η αγάπη του για τον Χριστό και την διακονία της Εκκλησίας τον οδήγησε στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Καρδίτσης, όπου και έλαβε την εγκύκλιο μόρφωση του.

Νυμφεύθηκε την καλή του πρεσβυτέρα Μαρία Γυφτομήτρου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, το Νικόλαο και την Σοφία, ενώ αξιώθηκε η θυγατέρα του να γίνει και αυτή Πρεσβυτέρα, σύζυγος του Ιερέως της Ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ροδωνιάς π. Ιωάννου Μπουλιώτη.

Χειροτονήθηκε το έτος 1987 από τα χέρια του μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Δαμασκηνού, διάκονος στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαυριώτισσας Δαδίου και πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καμένων Βούρλων.

Τοποθετήθηκε εφημέριος και διακόνησε με αγάπη στις Ενορίες: Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πύργου Υπάτης, Αγίου Νικολάου Βαρδατών, ενώ μέχρι της συνταξιοδοτήσεως του υπηρέτησε με ζήλο τις ορεινές Ενορίες του Δήμου Λαμιέων, Αγίας Παρασκευής Κουμαριτσίου, Αγίου Αθανασίου Δέλφινου και Αγίας Αικατερίνης Δύο Βουνών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών τίμησε εν ζωή τον μακαριστό π. Αθανάσιο με την μέγιστη για τους έγγαμους ιερείς διάκριση, στις 24 Δεκεμβρίου 2023, όπου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας τον χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Διακρινόταν για την απλότητα του χαρακτήρος του, την αγάπη του και την υπακοή του στην Εκκλησία και την συμμετοχή του στα έργα κοινωνικής ευποιίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

