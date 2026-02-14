Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Μέθυσε και έβγαλε μαχαίρι απειλώντας θαμώνες καφετέριας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου, όταν άνδρας κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, φέρεται να κινήθηκε προς θαμώνες καφετέριας που βρίσκεται απέναντι από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να αντιδρούν άμεσα και να καλούν σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταγγελίες, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, παρόμοια περιστατικά φέρονται να έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν για ακόμη μία φορά άμεση, με την παρουσία της Αστυνομίας να αποτρέπει την κλιμάκωση της έντασης, να συλλαμβάνει τον άνδρα και να συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

