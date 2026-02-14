Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Νέα «ερυθρόλευκη» γκέλα - Χάνει έδαφος στην κορυφή

Κι άλλο… έδαφος στη «μάχη» του φετινού πρωταθλήματος έχασε ο Ολυμπιακός καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία, παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε για παραπάνω από ένα ημίχρονο με παίκτη περισσότερο.

Καθοριστική στιγμή του αγώνα ήταν η αποβολή του Άλεν Όζμπολτ στο 42’. Ο επιθετικός των Βοιωτών αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αρχικά για διαμαρτυρία και στη συνέχεια για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Κωνσταντή Τζολάκη.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου αμύνθηκε με συνέπεια, άντεξε στην πίεση και με δόση τύχης, όπως στο δοκάρι του Αντρέ Λουίζ στο 74’ πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια για την τέταρτη θέση, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ματς ξεκίνησε σε καλό ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία. Στο 7’ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν πρόλαβε να εκμεταλλευτεί το γύρισμα του Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ λίγο πριν το ημίωρο ο Σαντιάγκο Έσε δοκίμασε γυριστό χωρίς αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη απειλή στο πρώτο μέρος ήρθε στο 31’ όταν σουτ του Ελ Κααμπί κόντραρε και πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Γιούρι Λοντίγκιν.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτο ημιχρόνου, η αριθμητική ισορροπία του αγώνα χάλασε. Συγκεκριμένα, ο Όζμπολτ αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η πρώτη για διαμαρτυρία και η δεύτερη για μαρκάρισμα στον Τζολάκη, με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές.

Μετά την αποβολή, οι Πειραιώτες εγκαταστάθηκαν έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, πιέζοντας ασφυκτικά. Στο 54’ οι Μαρτίνς και Έσε συνεργάστηκαν άψογα, όμως το πλασέ του Τσικίνιο σταμάτησε στον Λοντίγκιν. Λίγο αργότερα (57’), ο Έσε σούταρε άουτ, ενώ ο Λεβαδειακός επιχείρησε να απειλήσει κυρίως από στατικές φάσεις.

Στο 71’ ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς, έπειτα από χρήση VAR, ακύρωσε γκολ του Παλάσιος για τους γηπεδούχους, διατηρώντας το 0-0. Η πίεση του Ολυμπιακού εντάθηκε και στο 74’ ο Αντρέ Λουίζ στάθηκε άτυχος, καθώς το σουτ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Στο 90’ ο Ελ Κααμπί δοκίμασε γυριστό χωρίς επιτυχία, ενώ ούτε στα εννέα λεπτά των καθυστερήσεων άλλαξε κάτι.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έμεινε για τρίτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη, φτάνοντας τους 47 βαθμούς, την ώρα που ΠΑΟΚ (45 με ματς λιγότερο) και ΑΕΚ (48) διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Τούμπα. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην πρώτη αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τα play off του UEFA Champions League.

Ο Λεβαδειακός, από την πλευρά του, έφτασε τους 39 βαθμούς, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας από τον πέμπτο Παναθηναϊκός, που έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Λαμαράνα, Όζμπολτ – Ροντινέι.

Κόκκινες: Όζμπολτ (42’)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Λαμαράνα (46’ Πεντρόζο), Όζμπολτ, Κωστή (91’ Οζέγκοβιτς), Τσοκάι, Μάγκνουσον, Βέρμπιτς (64’ Αμπού Χάνα), Παλάσιος (75’ Νίκας).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ονιεμαέτσι (84’ Γιαζίτζι), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ροντινέι (69’ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης (69’ Κλέιτον), Αντρέ Λουίς, Μαρτίνς, Τσικίνιο (69’ Ντιόγκο), Ελ Κααμπί.

