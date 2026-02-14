Παναιτωλικός – Asteras Aktor 3-1: Βρήκε τον εαυτό του και πήρε… βαθιά ανάσα

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Παναιτωλικό και πρώτη εντός έδρας μετά από τρεις μήνες, «σκαρφαλώνοντας» στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Παναιτωλικός – Asteras Aktor 3-1: Βρήκε τον εαυτό του και πήρε… βαθιά ανάσα
Ο Παναιτωλικός είχε σημειώσει 1 γκολ σε επτά ματς. Στην ΑΕΛ έβαλε 4 και στον Asteras Aktor 3. Επικρατώντας 3-1 της ομάδας από την Αρκαδία και παίρνοντας τη δεύτερη σερί νίκη στην Super League. Αποτέλεσμα που έφερε χαμόγελα στο Αγρίνιο, καθώς είναι το πρώτο νικηφόρο εντός έδρας μετά τις 8 Νοεμβρίου.

Η αναμέτρηση είχε ρυθμό κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όμως η ανωτερότητα των γηπεδούχων φάνηκε και στην αποτελεσματικότητα που είχαν. Η ομάδα της Τρίπολης ισοφάρισε στο τέλος του πρώτου μέρους, αλλά στο δεύτερο δεν κατάφερε να κάνει φάση ουσιαστικά και έτσι έφυγε με άδεια χέρια απ’ την Αιτωλοακαρνανία.

Ματσάν, Μπάτζι και Άλεξιτς οι σκόρερ για την ομάδα του Αναστασίου, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφαρίσει με πέναλτι του Μπαρτόλο. Έτσι ο Παναιτωλικός από 12ος ανέβηκε 9ος φτάνοντας τους 21 βαθμούς. Ο Asteras Aktor παρέμεινε στην προτελευταία θέση (13ος) με 16.

Το φιλμ του αγώνα

1’ Έκανε τη σέντρα ο Μίτροβιτς, ο Κουτσερένκο έδιωξε με δυσκολία και ο Κετού στη συνέχεια σούταρε πάνω στον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

8’ Ο Τζοακίνι πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Κετού, μπλόκαρε ο Κουτσερένκο.

16’ Ο Ρόσα επιχείρησε να απειλήσει με σέντρα-σουτ, η μπάλα πέρασε άουτ.

19’ Γκολ 1-0: Ματσάν και Λομπάτο έπαιξαν το 1-2, ο πρώτος απέφυγε ωραία τον Μπαρτόλο και με ωραίο σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

25’ Ωραία ατομική ενέργεια του Ρόσα, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε από δύσκολο σημείο με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

43’ Ο Λομπάτο στον βηματισμό του ανέτρεψε τον Κετού. Το VAR ειδοποίησε τον Ευαγγέλου, ο οποίος μετά από έλεγχο της φάσης υπέδειξε πέναλτι για τον Asteras Aktor.

44’ Γκολ 1-1: Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας το ματς!

61’ Μετά από σέντρα ο Μπάτζι πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να κοντράρει, ο ίδιος παρέμεινε κάτοχος και με διαγώνιο σουτ δεν βρήκε στόχο απ’ το ύψος του πέναλτι.

64’ Γκολ 2-1: Ο Ρόσα από αριστερά βρήκε χώρο να κινηθεί, μπήκε στην περιοχή, έκανε ωραίο γύρισμα συρτό και ο Μπάτζι με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

81’ Γκολ 3-1: Ωραία ενέργεια του Σμυρλή από αριστερά, έστρωσε στον Μπουχαλάκη που σούταρε εντός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πήρε ύψος, με τον Άλεξιτς να σουτάρει με τη μία απ’ τη διαγώνιο της μικρής περιοχής και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα!

89’ Ο Μακέντα βρέθηκε σε καλή θέση για να απειλήσει, η προσπάθειά του κόντραρε και δεν απείλησε.

90+1’ Σέντρα από δεξιά, ο Μακέντα έκανε την κεφαλιά «ψαράκι», με τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει χωρίς να προβληματίζεται ιδιαίτερα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κουτσερένκο, Μπουχαλάκης – Καστάνιο, Μίτροβιτς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σατσιάς (58’ Μλάντεν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε (85’ Αποστολόπουλος), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν, Λομπάτο (70’ Άλεξιτς), Ρόσα (71’ Σμυρλής), Μπάτζι (85’ Γκαρσία).

ASTERAS AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε, Καστάνιο, Σιλά, Δεληγιαννίδης (71’ Άλχο), Τσίκο (71’ Γκονζάλες), Μουνιόθ, Μπαρτόλο (82’ Οκό), Κετού, Μίτροβιτς (62’ Καλτσάς), Τζοακίνι (62’ Μακέντα).

