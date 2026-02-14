Ιβάν Σαββίδης: «Δείξτε σε όλους πως είστε αυτοί που θα πάρουν το πρωτάθλημα»

Το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, αποτελεί ένα απ’ τα σημαντικότερα παιχνίδια για την κορυφή. Με τις δύο ομάδες να είναι ψηλά και να διεκδικούν την κορυφή. Οι Θεσσαλονικείς έχοντας εντυπωσιακή παρουσία στα ντέρμπι, θέλουν ακόμη μία επικράτηση.

Ο Ιβάν Σαββίδης θέλησε να τονώσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Έτσι, τους μίλησε την παραμονή του σπουδαίου ματς, με σκοπό να τους βοηθήσει στην πνευματική τους ετοιμότητα.

Τους ζήτησε να έχουν «καθαρό» μυαλό, να είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση και με προσήλωση. Παράλληλα τους ξεκαθάρισε πως αυτά τα ματς τα κρίνουν οι λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν τη διαφορά.

Παράλληλα, είπε πως ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει την αξία του μέσα στη σεζόν. Δείχνοντας πως παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και έχει το χαρακτήρα του πρωταθλητή.

Ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε να έχουν πίστη στις δυνατότητές τους οι παίκτες και να εμφανίσουν ξανά το πρόσωπο των μεγάλων αγώνων. Καταλήγοντας στη σημασία της γεμάτης Τούμπας:

«Με τον κόσμο δίπλα σας μπορείτε να κερδίσετε και να δείξετε σε όλους ότι είστε αυτοί που θα πάρετε το πρωτάθλημα», είπε μεταξύ άλλων.