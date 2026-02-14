Παναθηναϊκός: «Μισός» στο παιχνίδι με την ΑΕΛ – Εκτός και οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος

Χωρίς εννιά παίκτες οι «πράσινοι» στην αναμέτρηση με τους Λαρισαίους – Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ για το σημαντικό ματς.

Παναθηναϊκός: «Μισός» στο παιχνίδι με την ΑΕΛ – Εκτός και οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος
Ο Παναθηναϊκός πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματά του, έχει να αντιμετωπίσει και τις πολλές απουσίες. Απέναντι στην ΑΕΛ το βράδυ της Κυριακής (15/2) ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει σε εννέα ποδοσφαιριστές του.

Τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής, είναι ο Ίνγκασον που αισθάνθηκε ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες μέρες. Εκτός έμεινε και ο Κυριακόπουλος λόγω ίωσης.

Σε αυτούς προσθέστε τους Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς που έκαναν ατομικό, καθώς και τους Τσιριβέγια, Σισοκό, Κώτσιρα, που έκαναν ατομικό. Φυσικά, εκτός είναι και ο Τετέι που θα εκτίσει ποινή συμπλήρωσης καρτών.

Ο Ρενάτο Σάντσες που δεν προπονήθηκε την Παρασκευή λόγω ίωσης, είναι κανονικά στην αποστολή. Λόγω και της απουσίας Κυριακόπουλου, δεδομένα θα κάνει ντεμπούτο στα αριστερά ο Χάβι Ερνάντεθ.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ:

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

