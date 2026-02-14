Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας τοποθετείται με αιχμηρό λόγο γύρω από στερεότυπα που εξακολουθούν να βαραίνουν τον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα.

Ο σκηνοθέτης μίλησε στον Γιάννη Δαββέτα και το κανάλι JohnnyAtTheMovies στο YouTube.

Στο trailer που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Τσαφούλιας ασκεί κριτική σε μια παγιωμένη αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με την οποία ο καλλιτέχνης οφείλει να φέρει συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα και να εντάσσεται ιδεολογικά στον χώρο της Αριστεράς, προκειμένου να θεωρείται αυθεντικός ή «πνευματικός άνθρωπος».

O δημιουργός κάνει λόγο για έναν άτυπο κανόνα που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση, αλλά και με μια στερεοτυπική, ατημέλητη δημόσια εικόνα. «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και άπλυτος», αναφέρει χαρακτηριστικά.