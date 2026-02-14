Βόλος - Άρης 1-1: «Όρθιος» δια... χειρός Αθανασιάδη

Το πρώτο μέρος κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με ελάχιστες καλές στιγμές. Η σημαντικότερη στο ξεκίνημα ανήκε στον Χουάνπι (9’), όμως ο Αθανασιάδης μπλόκαρε σταθερά. Το προβάδισμα του Άρη στο 25’ προήλθε από αντεπίθεση. Ο Ντούντου Ροντρίγκες γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Γιάννης Κάργας, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Το σκορ αυτό παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, σε ένα μέτριο ποιοτικά πρώτο ημίχρονο.

Η εικόνα άλλαξε άρδην στην «επανάληψη». Ο Βόλος μπήκε πιο επιθετικά και στο 53’ έφερε το ματς στα ίσια. Ο Μακνί δημιούργησε από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Σούντμπεργκ και, έπειτα από επιβεβαίωση μέσω VAR, καταλογίστηκε πέναλτι. Ο Χουάνπι εκτέλεσε εύστοχα, παρά την προσπάθεια του Αθανασιάδη, διαμορφώνοντας το 1-1.

Τα πράγματα δυσκόλεψαν για τους Θεσσαλονικείς πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Μάρτιν Χόνγκλα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα (54’, 58’), αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ο Βόλος πίεσε για την ανατροπή, όμως οι προσπάθειες των Τζόκα (60’, 72’) και Ουρτάδο (76’) δεν βρήκαν στόχο.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους χάθηκε στο 83’, όταν ο Λάζαρος Λάμπρου ελίχθηκε από τα αριστερά και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Στις καθυστερήσεις, ο Αθανασιάδης κράτησε όρθιο τον Άρη με δύο καθοριστικές επεμβάσεις, πρώτα στο σουτ του Χέρμανσον (92’) και στη συνέχεια σε εξ επαφής προσπάθεια του Γκονζάλες, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή απόκρουση.

Με το τελικό 1-1, ο Βόλος έβαλε τέλος στο σερί των πέντε ηττών και έφτασε τους 26 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην έβδομη θέση. Ο Άρης, από την άλλη, βρίσκεται έναν βαθμό ψηλότερα, συνεχίζοντας όμως το σερί ισοπαλιών, έχοντας πλέον τρεις στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Χέρμανσον, Ουρτάδο, Τζόκα - Χόνγκλα, Σούντμπεργκ.

Κόκκινες: Χόνγκλα (58’).

Βόλος ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (72’ Αμπάντα), Κόμπα (46’ Μπουζούκης), Γρόσδης, Τζόκα (90’+1’ Μύγας), Λάμπρου, Χουάνπι (73’ Γκονζάλες), Μακνί (60’ Ουρτάδο).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ (46’ Γκαρέ), Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν (77’ Καντεβέρε), Πέρεθ (46’ Δώνης), Ντούντου (46’ Αλφαρέλα), Κουαμέ (60’ Ρόουζ).

