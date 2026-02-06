Ρέθυμνο: Αναδρομή στον αποκριάτικο χορό του ’70 μέσα από μια φωτογραφία
Πως ήταν το 1971 οι αποκριάτικοι χοροί στο Ρέθυμνο
Μια φωτογραφία από την ομάδα του facebook, «Παλιές Φωτογραφίες Ρεθύμνου Κρήτης» δείχνει μια παρέα από νεαρές μαθήτριες οι οποίες βρίσκονται σε αποκριάτικο χορό, μεταφέροντας σε όλους μας το κλίμα της τότε εποχής του Ρεθύμνου.
