Ρέθυμνο: Αναδρομή στον αποκριάτικο χορό του ’70 μέσα από μια φωτογραφία

Ρέθυμνο: Αναδρομή στον αποκριάτικο χορό του ’70 μέσα από μια φωτογραφία
Μια φωτογραφία από την ομάδα του facebook, «Παλιές Φωτογραφίες Ρεθύμνου Κρήτης» δείχνει μια παρέα από νεαρές μαθήτριες οι οποίες βρίσκονται σε αποκριάτικο χορό, μεταφέροντας σε όλους μας το κλίμα της τότε εποχής του Ρεθύμνου.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

