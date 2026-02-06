Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Επιθετικό ρεσιτάλ… ισοπέδωσε τους Ιταλούς

Τις 17 νίκες έφτασε ο Ολυμπιακός στην Euroleague, κάνοντας... περίπατο απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια. Οι Ιταλοί είναι σε κακή κατάσταση, είχαν τρεις απουσίες, αλλά και πάλι αυτό δεν μειώνει το εκπληκτικό μπάσκετ που έπαιξαν οι γηπεδούχοι φτάνοντας στο τελικό . Έχοντας ξεπεράσει τους 100 πόντους στο 37'!

Η δεύτερη και η τρίτη περίοδος της ομάδας του Πειραιά, ήταν για σεμινάριο. Με το σκορ σε αυτό το διάστημα να είναι 65-27! Το ματς θα ήταν ιστορικού χαρακτήρα αν δεν κατέβαζε ρυθμό ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Βεζένκοφ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ με 18 ακολούθησε ο Ντόρσεϊ. Ο Φουρνιέ σημείωσε 11 και από 10 οι ΜακΚίσικ και Τζόουνς.

Για την Βίρτους Μπολόνια ο Άλστον είχε 16 και ο Χάκετ 14, ενώ ο Τζάλοου ακολούθησε με 13.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 89-50, 109-77.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης