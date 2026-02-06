Περιφέρεια Αττικής: Συζήτηση για το θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα

«Κάθε σύνθετο ζήτημα απαιτεί σοβαρή, καθημερινή ενασχόληση και όχι αποσπασματικές ή πρόχειρες αποφάσεις», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Περιφέρεια Αττικής: Συζήτηση για το θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα
Την ανάγκη κατάρτισης ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσεων, με σαφή χρονοδιαγράμματα και με την άμεση συνεργασία των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης με κάθε εμπλεκόμενο, προκειμένου να μεθοδευτεί η απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα, τόνισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, παρουσία και του Δημάρχου Περάματος Γιάννη Λαγουδάκου.

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι η απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από τον αστικό ιστό αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή της περιφερειακής αρχής, προκειμένου να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση. «Πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί σοβαρή, καθημερινή ενασχόληση και όχι αποσπασματικές ή πρόχειρες αποφάσεις», είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε: «Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας της περιοχής, όπως οι δρόμοι διαφυγής και η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας, ενώ τίθεται σαφές χρονικό όριο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τον ρόλο της Περιφέρειας ως θεσμικού συντονιστή, που οφείλει να διαμορφώσει το πλέγμα των δυνατών λύσεων και τον τρόπο εφαρμογής τους στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής.

Επεσήμανε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς αποφάσεις, αλλά αντιθέτως θα αξιοποιήσει τη σωρευμένη εμπειρία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί στην Περιφέρεια η δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης διαδικασιών για την επίλυση ανάλογων ζητημάτων, πάντα βεβαίως στο πλαίσιο της θεσμικής κανονικότητας.

Συντονισμένα βήματα για οριστική λύση ενός μείζονος θέματος

Στο πλαίσιο του συντονισμού των δράσεων, η Επιτροπή προέκρινε ως πρώτο ουσιαστικό βήμα την πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα της καταγραφής θα αποτελέσουν τη βάση για την εν συνεχεία διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων, που θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά, τη χωροθέτηση ή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σε αυτή την κατεύθυνση, θα υπάρξει πλήρης χαρτογράφηση του επιχειρηματικού και λειτουργικού τοπίου, ώστε η Περιφέρεια να γνωρίζει με ακρίβεια ποιοι εμπλέκονται και σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη αξιοποίησης εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και η μελέτη βέλτιστων πρακτικών σε ανάλογα ζητήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

«Το Πέραμα ζει εδώ και δεκαετίες στη σκιά ενός μόνιμου κινδύνου, με τις δεξαμενές καυσίμων να βρίσκονται δίπλα σε σπίτια, σχολεία και χώρους καθημερινής ζωής. Τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα και η επιστημονικά τεκμηριωμένη επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων αποδεικνύουν ότι η ανοχή έχει εξαντληθεί» δήλωσε η εκπρόσωπος της παράταξης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» Κατερίνα Λογοθέτη και πρόσθεσε: «Σε μια πόλη χωρίς δυνατότητα ασφαλούς εκκένωσης, κάθε σοβαρό συμβάν μπορεί να αποβεί μοιραίο με τραγικές συνέπειες, όχι μόνο για το Πέραμα και το Κερατσίνι, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Πρέπει τώρα να επιβληθεί άμεση λύση απομάκρυνσης.

Η μετεγκατάσταση των καζανιών δεν είναι ζήτημα ανάπτυξης ή κόστους. Είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και το δικαίωμα των κατοίκων να ζουν χωρίς φόβο. Απαιτούμε ξεκάθαρη πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης».

Οι εκπρόσωποι της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση», Δημήτρης Κατσικάρης και Θάνος Ορφανός τόνισαν τα εξής: «Στόχος μας είναι η κατάρτιση ρεαλιστικής, τεκμηριωμένης και υλοποιήσιμης πρότασης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για την οριστική απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα. Αυτό απαιτεί ειλικρινή και απροσχημάτιστη συνεργασία με όλους τους υπεύθυνους, κυρίως όμως με το αρμόδιο υπουργείο -και όχι μόνο- αλλά και με τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τόσο ως προς το μείζον θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών, όσο και ως προς την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους.

Για την παράταξή μας, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να τηρούν σχολαστικά την προβλεπόμενη νομοθεσία και να περάσουμε, επιτέλους, από τη θεωρία στην πράξη για την απομάκρυνση των υπαρχουσών δεξαμενών καυσίμων σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, αλλά και την άμεση συμμόρφωση των εταιριών στον τομέα της ασφάλειας, για την προστασία των ανθρώπινων ζωών, των εργαζομένων και της περιοχής».

«Επιτέλους πρέπει να δοθεί άμεση και οριστική λύση για την απομάκρυνση των ‘καζανιών’, τα οποία αποτελούν κυριολεκτικά μια ατομική βόμβα για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και εμείς, ως Περιφέρεια Αττικής, να κάνουμε τα μέγιστα δυνατά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών, πριν να είναι αργά», δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική» Φίλιππος Καμπούρης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Χαράλαμπος Σιάτρας και η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Εβίνα Γιακουμάτου, ενώ απείχε η «Λαϊκή Συσπείρωση». Παρέστησαν επίσης η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Στράτος Δαβάκης και οι Διευθυντές Πολιτικής Προστασίας Νίκος Πασσάς και Περιβάλλοντος Κώστας Ακρίβος.

Η εισήγηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής θα τεθεί υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα συνεδριάσει αποκλειστικά γι αυτό το θέμα την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, όπως είχε εξαγγελθεί από τον Περιφερειάρχη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ΠΕΣΥ στις 27 Ιανουαρίου, ενώ προγραμματίζεται και νέα συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος είχε αποστείλει επιστολή στον Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ζητούσε την σύγκληση μονοθεματικού ΠΕΣΥ, με στόχο την ενημέρωση των μελών του οργάνου για τους κινδύνους που προκύπτουν από την παραμονή των δεξαμενών εντός του αστικού ιστού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ, ο κ. Χαρδαλιάς είχε μεταβεί στο Πέραμα όπου πραγματοποίησε αυτοψία μαζί με τον κ. Λαγουδάκο σε σημείο του οδικού δικτύου που θα εκτελεστεί τεχνική παρέμβαση από την Περιφέρεια για τη δημιουργία εξόδου διαφυγής προς τη Λ. Σχιστού. Ο κ. Λαγουδάκος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την άμεση ανταπόκριση σε ένα αίτημα 20 και πλέον ετών, ενώ ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι το έργο περνά πλέον στη φάση υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.

