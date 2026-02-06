Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας
Οι συνθήκες του επεισοδίου ερευνώνται από τις Αρχές
Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (6/2) στην οδό Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, ομάδα ατόμων με ρόπαλα και κοντάρια συνεπλάκησαν με άλλη ομάδα νεαρών υπό το βλέμμα περαστικών που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες του επεισοδίου ερευνώνται από τις Αρχές.
