Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για τον 59χρονο που είχε εξαφανιστεί
Βρέθηκε στο Ηράκλειο ο 59χρονος που είχε εξαφανιστεί από την 1η Φεβρουαρίου
Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 59χρονου Ρεθυμνιώτη ο οποίος αγνοούταν από την 1η Φεβρουαρίου και βρέθηκε σήμερα (06/02).
O άνδρας ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για 5 ημέρες, όταν και τον είδαν για τελευταία φορά στην οικεία του στο Αμάρι.
