Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για τον 59χρονο που είχε εξαφανιστεί

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 59χρονου Ρεθυμνιώτη ο οποίος αγνοούταν από την 1η Φεβρουαρίου και βρέθηκε σήμερα (06/02).

O άνδρας ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για 5 ημέρες, όταν και τον είδαν για τελευταία φορά στην οικεία του στο Αμάρι.

