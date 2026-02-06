Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για τον 59χρονο που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 59χρονου Ρεθυμνιώτη ο οποίος αγνοούταν από την 1η Φεβρουαρίου και βρέθηκε σήμερα (06/02).

O άνδρας ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για 5 ημέρες, όταν και τον είδαν για τελευταία φορά στην οικεία του στο Αμάρι.

