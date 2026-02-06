Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

Μακάβριες εικόνες περιέγραψαν οι ερευνητές που μπήκαν στο κτήριο με τους σωρούς πτωμάτων 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

Ο Jon Hallford, αριστερά, και η Carie Hallford, ιδιοκτήτες του Return to Nature Funeral Home

Muskogee County Sheriff's Office
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επί 4 χρόνια, ο Τζον Χάλφορντ, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών στον Πενρόουζ, νότια του Κολοράντο Σπρινγκς, συσσώρευσε 189 πτώματα ενηλίκων, μωρών, ακόμη και εμβρύων και παρέδωσε ψεύτικες στάχτες σε συγγενείς.

Η μακάβρια δράση του αποκαλύφθηκε από τη δυσωδία των πτωμάτων.

Το Γραφείο Τελετών «Return to Nature» (Επιστροφή στη Φύση) το οποίο διατηρούσε μαζί με την τότε σύζυγό του Κάρι, έγινε αποθήκη πτωμάτων από το 2019 έως το 2023, όταν οι ερευνητές, αφού απάντησαν σε αναφορές για άσχημη οσμή που προερχόταν από το κτίριο, ανακάλυψαν τα πτώματα.

Και οι δύο ομολόγησαν την ενοχή τους τον Δεκέμβριο σε σχεδόν 200 κατηγορίες κακοποίησης πτωμάτων στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Ο Τζον αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από 30 έως 50 χρόνια και η Κάρι από 25 έως 35 χρόνια κατά την καταδίκη που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου.

Funeral Home Improper Body Storage

Σε αυτή την εικόνα που τραβήχτηκε από ένα βίντεο Webex, η Carie Hallford, που κάθεται στα δεξιά με πορτοκαλί ρούχα, ακούει την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, στο δικαστήριο της κομητείας El Paso στο Colorado Springs, Κολοράντο. Ένας δικαστής δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ιδιοκτήτες γραφείου κηδειών του Κολοράντο, Carie και Jon Hallford, προφανώς προσπάθησαν να καλύψουν τις οικονομικές τους δυσκολίες εγκαταλείποντας σχεδόν 200 πτώματα που είχαν συμφωνήσει να αποτεφρώσουν ή να θάψουν, αποθηκεύοντας αντίθετα τα λείψανα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτηριο, σε πολλές περιπτώσεις για χρόνια

AP

Μακάβριο θέαμα

Σύμφωνα με τις περιγραφές των ερευνητών τα πτώματα βρέθηκαν σε όλο το κτήριο, μερικά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, με σμήνη εντόμων και υγρά αποσύνθεσης να καλύπτουν τα πατώματα. Τα λείψανα - συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων, βρεφών και εμβρύων - αποθηκεύτηκαν σε θερμοκρασία δωματίου. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Χάλφορντς έδωσαν στις οικογένειες ξηρό τσιμέντο που μοιάζει με στάχτη.

Χρειάστηκαν μήνες για την ταυτοποίηση των σορών μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, DNA κ.α.

Πολλά μέλη οικογενειών όταν έμαθαν ότι οι στάχτες των οικείων τους ήταν ψεύτικες υπέστησαν σοκ, και αρκετοί είχαν εφιάλτες και ενοχές.

Οι ιδιοκτήτες του γραφείου τελετών ομολόγησαν επίσης την ενοχή τους για ομοσπονδιακές κατηγορίες απάτης, καθώς εισέπραξαν οικονομική βοήθεια περίπου 900.000 δολαρίων ως ενίσχυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Jon Hallford καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση αυτή. Είπε στον δικαστή ότι άνοιξε το Return to Nature για να έχει θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, «τότε όλα βγήκαν εντελώς εκτός ελέγχου, ειδικά εγώ».

«Εξακολουθώ να μισώ τον εαυτό μου για αυτό που έκανα», είπε κατά την καταδίκη του τον περασμένο Ιούνιο. Η ομοσπονδιακή καταδίκη της Carie Hallford έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαρτίου.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό από το Associated Press. Κατά τη διάρκεια των ετών που έκρυβαν πτώματα, το ζευγάρι ξόδευε υπερβολικά χρήματα αγοράζοντας είδη πολυτελείας από καταστήματα όπως τα Gucci και Tiffany & Co. ή για γλυπτική σώματος με λέιζερ.

Ένα από τα πτώματα που ανασύρθηκαν ήταν αυτό ενός πρώην λοχία που πιστεύεται ότι είχε ταφεί σε νεκροταφείο βετεράνων. Όταν οι ερευνητές ξέθαψαν το ξύλινο φέρετρο στο νεκροταφείο, βρήκαν μέσα τα λείψανα ενός ατόμου διαφορετικού φύλου. Αργότερα ο βετεράνος, η ταυτότητα του οποίοι δεν αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, κηδεύτηκε με πλήρεις στρατιωτικές τιμές.

Οι αποκαλύψεις για κακοποίηση νεκρού σώματος προκάλεσαν αλλαγές στους χαλαρούς κανονισμούς για τα γραφεία τελετών του Κολοράντο. Το AP ανέφερε προηγουμένως ότι οι Χάλφορντ δεν πλήρωσαν φόρους, εκδιώχθηκαν από ένα από τα ακίνητά τους και μηνύθηκαν για απλήρωτους λογαριασμούς, σύμφωνα με δημόσια αρχεία και συνεντεύξεις με άτομα που συνεργάστηκαν μαζί τους.

Σε μια σπάνια απόφαση, ο περιφερειακός δικαστής της πολιτείας Έρικ Μπέντλεϊ απέρριψε πέρυσι προηγούμενες συμφωνίες ένστασης μεταξύ των Χάλφορντ και των εισαγγελέων, οι οποίες προέβλεπαν φυλάκιση έως και 20 ετών. Συγγενείς των νεκρών χαρακτήρισαν τους διακανονισμούς πολύ επιεικείς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική επίθεση πιράνχα στην Αργεντινή: Πάνω από 40 τραυματίες, ένας ακρωτηριασμός και κόκκινος συναγερμός

22:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πρώτο «Ματωμένο Φεγγάρι» του 2026 έχει ημερομηνία - Πότε και πώς να δείτε την ολική έκλειψη

22:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ανοίγει στις 9 Φεβρουαρίου το Σύστημα ΟΣΔΕ/ΕΑΕ 2024-2025 για διορθώσεις και συμπληρώσεις

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

22:41LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ σχεδιάζουν να υιοθετήσουν παιδί

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για τον 59χρονο που είχε εξαφανιστεί

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον «εγκέφαλο» της επίθεσης στο προξενείο της Βεγγάζης την 11η Σεπτεμβρίου 2012

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 70χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική

22:04LIFESTYLE

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Υπέρλαμπρη η Mariah Carey στην τελετή έναρξης, τραγούδησε για πρώτη φορά ιταλικά

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

21:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: «Δεν διαχειριζόμουν κονδύλια από το 2021 έως το 2024»

21:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δικός του ο Γιάγκουσιτς μέχρι το 2030

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη οδηγός παρέσυρε πεζό έπειτα από καβγά για πρόστιμο στάθμευσης

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έξι συλλήψεις

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο σοβαρά τραυματίες

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Συζήτηση για το θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για τον 59χρονο που είχε εξαφανιστεί

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ