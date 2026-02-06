Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

Επί 4 χρόνια, ο Τζον Χάλφορντ, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών στον Πενρόουζ, νότια του Κολοράντο Σπρινγκς, συσσώρευσε 189 πτώματα ενηλίκων, μωρών, ακόμη και εμβρύων και παρέδωσε ψεύτικες στάχτες σε συγγενείς.

Η μακάβρια δράση του αποκαλύφθηκε από τη δυσωδία των πτωμάτων.

Το Γραφείο Τελετών «Return to Nature» (Επιστροφή στη Φύση) το οποίο διατηρούσε μαζί με την τότε σύζυγό του Κάρι, έγινε αποθήκη πτωμάτων από το 2019 έως το 2023, όταν οι ερευνητές, αφού απάντησαν σε αναφορές για άσχημη οσμή που προερχόταν από το κτίριο, ανακάλυψαν τα πτώματα.

Και οι δύο ομολόγησαν την ενοχή τους τον Δεκέμβριο σε σχεδόν 200 κατηγορίες κακοποίησης πτωμάτων στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Ο Τζον αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από 30 έως 50 χρόνια και η Κάρι από 25 έως 35 χρόνια κατά την καταδίκη που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου.

Σε αυτή την εικόνα που τραβήχτηκε από ένα βίντεο Webex, η Carie Hallford, που κάθεται στα δεξιά με πορτοκαλί ρούχα, ακούει την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, στο δικαστήριο της κομητείας El Paso στο Colorado Springs, Κολοράντο. Ένας δικαστής δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ιδιοκτήτες γραφείου κηδειών του Κολοράντο, Carie και Jon Hallford, προφανώς προσπάθησαν να καλύψουν τις οικονομικές τους δυσκολίες εγκαταλείποντας σχεδόν 200 πτώματα που είχαν συμφωνήσει να αποτεφρώσουν ή να θάψουν, αποθηκεύοντας αντίθετα τα λείψανα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτηριο, σε πολλές περιπτώσεις για χρόνια AP

Μακάβριο θέαμα

Σύμφωνα με τις περιγραφές των ερευνητών τα πτώματα βρέθηκαν σε όλο το κτήριο, μερικά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, με σμήνη εντόμων και υγρά αποσύνθεσης να καλύπτουν τα πατώματα. Τα λείψανα - συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων, βρεφών και εμβρύων - αποθηκεύτηκαν σε θερμοκρασία δωματίου. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Χάλφορντς έδωσαν στις οικογένειες ξηρό τσιμέντο που μοιάζει με στάχτη.

(EL PASO COUNTY, Colo.) — On Friday, Feb. 6, Jon Hallford will be in court for sentencing on state charges related to the improper storage of bodies at his and his wife Carie Hallford’s Penro… https://t.co/MnZcUdVOzY — Colorado's CW2 KWGN (@channel2kwgn) February 6, 2026

Χρειάστηκαν μήνες για την ταυτοποίηση των σορών μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, DNA κ.α.

Πολλά μέλη οικογενειών όταν έμαθαν ότι οι στάχτες των οικείων τους ήταν ψεύτικες υπέστησαν σοκ, και αρκετοί είχαν εφιάλτες και ενοχές.

Οι ιδιοκτήτες του γραφείου τελετών ομολόγησαν επίσης την ενοχή τους για ομοσπονδιακές κατηγορίες απάτης, καθώς εισέπραξαν οικονομική βοήθεια περίπου 900.000 δολαρίων ως ενίσχυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Jon Hallford καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση αυτή. Είπε στον δικαστή ότι άνοιξε το Return to Nature για να έχει θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, «τότε όλα βγήκαν εντελώς εκτός ελέγχου, ειδικά εγώ».

«Εξακολουθώ να μισώ τον εαυτό μου για αυτό που έκανα», είπε κατά την καταδίκη του τον περασμένο Ιούνιο. Η ομοσπονδιακή καταδίκη της Carie Hallford έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαρτίου.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό από το Associated Press. Κατά τη διάρκεια των ετών που έκρυβαν πτώματα, το ζευγάρι ξόδευε υπερβολικά χρήματα αγοράζοντας είδη πολυτελείας από καταστήματα όπως τα Gucci και Tiffany & Co. ή για γλυπτική σώματος με λέιζερ.

Ένα από τα πτώματα που ανασύρθηκαν ήταν αυτό ενός πρώην λοχία που πιστεύεται ότι είχε ταφεί σε νεκροταφείο βετεράνων. Όταν οι ερευνητές ξέθαψαν το ξύλινο φέρετρο στο νεκροταφείο, βρήκαν μέσα τα λείψανα ενός ατόμου διαφορετικού φύλου. Αργότερα ο βετεράνος, η ταυτότητα του οποίοι δεν αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, κηδεύτηκε με πλήρεις στρατιωτικές τιμές.

Οι αποκαλύψεις για κακοποίηση νεκρού σώματος προκάλεσαν αλλαγές στους χαλαρούς κανονισμούς για τα γραφεία τελετών του Κολοράντο. Το AP ανέφερε προηγουμένως ότι οι Χάλφορντ δεν πλήρωσαν φόρους, εκδιώχθηκαν από ένα από τα ακίνητά τους και μηνύθηκαν για απλήρωτους λογαριασμούς, σύμφωνα με δημόσια αρχεία και συνεντεύξεις με άτομα που συνεργάστηκαν μαζί τους.

Σε μια σπάνια απόφαση, ο περιφερειακός δικαστής της πολιτείας Έρικ Μπέντλεϊ απέρριψε πέρυσι προηγούμενες συμφωνίες ένστασης μεταξύ των Χάλφορντ και των εισαγγελέων, οι οποίες προέβλεπαν φυλάκιση έως και 20 ετών. Συγγενείς των νεκρών χαρακτήρισαν τους διακανονισμούς πολύ επιεικείς.