Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

Νέα δικογραφία σχηματίζεται σε βάρος του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», αυτή τη φορά για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο των πέντε παράλληλων αιφνιδιαστικών ερευνών της ΔΑΕΕ, στο γραφείο του ιδιοκτήτη του μοιραίου εργοστασίου εντοπίστηκαν 4 σπρέι πιπεριού, 1 πιστόλι κρότου, χρηματικό ποσό και ζυγαριές ακριβείας. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η δικογραφία σχηματίζεται από την Ασφάλεια Τρικάλων και είναι ανεξάρτητη από την έρευνα για την έκρηξη.

Σε ό,τι αφορά την αυτοψία, πέραν της κατάσχεσης των σωληνώσεων προπανίου που θα αποσταλούν για εξέταση στο Πολυτεχνείο, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ, μαζί με επιστήμονες από το Γενικό Χημείο του Κράτους, άνοιξαν οπές στο έδαφος από το σημείο της διαρροής μέχρι το «σημείο μηδέν» της έκρηξης, δηλαδή το αδήλωτο υπόγειο της επιχείρησης, για λήψη δειγμάτων από το υπέδαφος.

Σε όλες τις οπές μύριζε προπάνιο, το οποίο ήταν διάχυτο σε όλο το έδαφος, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου.

Βιολάντα: Έφοδος στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έγγραφα κατέσχεσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από το σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, αλλά και του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης, αναζητώντας στοιχεία για την πολύνεκρη έκρηξη.

Οι ερευνητές φέρονται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο σωλήνας του προπανίου που οδήγησε στην τραγωδία είχε διαβρωθεί πλήρως, καθώς δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας: «Ο συγκεκριμένος σωλήνας δεν ήταν ένας ανοξείδωτος χαλύβδινος σωλήνας, ήταν ένας απλός χαλύβδινος σωλήνας ο οποίος είχε διαβρωθεί εντελώς. Η εικόνα των ερευνητών της ΔΑΕΕ είναι πως η εγκατάσταση ήταν πρόχειρη, χωρίς τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και χωρίς μόνωση».

Κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας θεωρούνται ο τελευταίος έλεγχος στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις προπανίου, αλλά και η αρχική μελέτη. Οι έρευνες των στελεχών της ΔΑΕΕ συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

