Lil Jon: Νεκρός μέσα σε λίμνη βρέθηκε ο αγνοούμενος γιος του ράπερ

Νεκρός μέσα σε μία λίμνη κοντά στο σπίτι του στο Μίλτον της Τζόρτζια των ΗΠΑ, βρέθηκε ο αγνοούμενος 27χρονος γιος του ράπερ Lil Jon, Νέιθαν Σμιθ.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο πατέρας του με δήλωση του στα αμερικανικά ΜΜΕ.

«Είμαι εξαιρετικά συντετριμμένος για την τραγική απώλεια του γιου μας, Νέιθαν Σμιθ. Η μητέρα του [Νικολ Σμιθ] και εγώ είμαστε καταρρακωμένοι», ανέφερε ο Lil Jon — το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Τζόναθαν Σμιθ.

«Ο Nathan ήταν ο πιο ευγενικός άνθρωπος που θα μπορούσατε να συναντήσετε. Ήταν εξαιρετικά στοργικός, προσεκτικός, ευγενικός, παθιασμένος και θερμός — αγαπούσε την οικογένειά του και τους φίλους του με όλη του την καρδιά».

«Ήταν ένας εκπληκτικά ταλαντούχος νεαρός άνδρας, μουσικός παραγωγός, καλλιτέχνης και μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

«Αγαπούσαμε τον Νέιθαν με όλη μας την καρδιά και είμαστε απίστευτα περήφανοι για αυτόν. Ήταν αγαπητός και εκτιμώμενος, και στις τελευταίες μας στιγμές μαζί, μας παρηγορεί το γεγονός ότι του εκφράσαμε αυτό το συναίσθημα» καταλήγει στη δήλωσή του, ο 55χρονος.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Μίλτον ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δύτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Τσερόκι εντόπισαν και ανέσυραν ένα πτώμα από μια λίμνη στο πάρκο Μέιφιλντ, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αστυνομικού Τμήματος του Μίλτον θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ανοιχτή και ενεργή έρευνα», αναφέρεται στο σημείωμα.

Ο 27χρονος - γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο DJ Young Slade — εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι του νωρίς το πρωί της Τρίτης, από όπου έφυγε τρέχοντας, χωρίς το κινητό του σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί χαρακτήρισαν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Σμιθ έφυγε από το σπίτι «ασυνήθιστες», ενώ το τοπικό μέσο Rough Draft Atlanta είχε προηγουμένως αναφέρει ότι πιθανόν ήταν γυμνός εκείνη τη στιγμή.