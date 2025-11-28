Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών θα διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup.

Η εκλογή του νέου επικεφαλής θα πραγματοποιηθεί από τους υπουργούς Οικονομικών των 20 κρατών της Ευρωζώνης στην επόμενη συνεδρίαση του θεσμού, την 11η Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, με κάθε χώρα να έχει ίσο δικαίωμα ψήφου.

Η θέση προέδρου του Eurogroup είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς ο επικεφαλής εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ όπως η G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ, συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης.

Μιλώντας για τα δημοσιεύματα που τον τοποθετούν στη διαδικασία διαδοχής του Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις διεθνείς αναφορές ως «εξαιρετικά τιμητικές για τη χώρα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «κάθε συζήτηση για υποψηφιότητες πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες».

«Φυσικά, είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, 10 χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ, πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μίας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup», ανέφερε μεταξύ άλλων.

