Πιερρακάκης: «Η ανάπτυξη στην Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης»

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να επανέλθει σε πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώσει την ανεργία στα επίπεδα του 2008

Δημήτρης Δρίζος

INTIME NEWS
Η Ελλάδα έχει διανύσει μια σημαντική πορεία ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle από το Βερολίνο.

«Η χώρα έχει πετύχει δημοσιονομική ισορροπία και ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις με σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να επανέλθει σε πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώσει την ανεργία στα επίπεδα του 2008. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους μισθούς και τα εισοδήματα, καθώς το 2019 το ποσοστό ήταν στο 62% ενώ σήμερα έχει φτάσει το 70%. Παρά την πρόοδο, παραμένει περιθώριο βελτίωσης.

Μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της Ελλάδας είναι η ψηφιακή μεταρρύθμιση, θέμα που θα συζητηθεί και με την γερμανική κυβέρνηση, η οποία έχει δημιουργήσει Υπουργείο Ψηφιοποίησης. Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί να μοιραστεί τα διδαγμένα μαθήματα από την ψηφιακή της εμπειρία, τα οποία μπορεί να φανούν χρήσιμα και για την γερμανική οικονομία.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε πως η χώρα έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και δε σκοπεύει να τα επαναλάβει, τονίζοντας πως η γενιά που ηγείται σήμερα οφείλει να μην επιβαρύνει τις επόμενες. Επίσης, τόνισε ότι οι σημαντικές αλλαγές απαιτούν πράξεις και όχι μόνο λόγια, ενώ η επιτυχία βασίζεται σε σχέδιο, κόπο και πολιτική βούληση.

Η δημοσιονομική εξισορρόπηση συνοδεύεται από αύξηση των επενδύσεων, με το ποσοστό τους προς το ΑΕΠ να αναμένεται να φτάσει το17,7% το2026, από14% το 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του21%. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, ειδικά σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα αεροδρόμια.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκές, όπως φάνηκε με την πανδημία και τον πόλεμο στα σύνορα της ΕΕ. Οι λύσεις πρέπει να αναζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από θεσμούς όπως το Eurogroup και το ECOFIN.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ίδια χώρα κατά την εισαγωγή του ευρώ. Σημείωσε πως η Βουλγαρία έχει πολλά να μάθει από την εμπειρία άλλων χωρών. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει επίσκεψη στη Σόφια στις αρχές του επόμενου έτους για να συζητήσει περαιτέρω τις εξελίξεις.

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να προσαρμόζεται και να μετασχηματίζεται, βασιζόμενη σε σταθερά βήματα ανάπτυξης, ψηφιακή καινοτομία και διμερείς συνεργασίες, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

