Δείτε live: Η συνέντευξη Τύπου Πιερρακάκη για την κατάθεση του Προϋπολογισμού 2026

Ο Προϋπολογισμός κατατέθηκε στη Βουλή νωρίτερα σήμερα

Συνέντευξη Τύπου του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη μετά την κατάθεση του Προϋπολογισμού στη Βουλή, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
Για τον Προϋπολογισμό 2026 μίλησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συνολικά προβλέπονται δημοσιονομικές παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ για το 2026, εκ των οποίων 1,76 δισ. ευρώ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και 1,14 δισ. μέτρα θεσμοθετημένα πριν τη ΔΕΘ, ανέφερε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, δυναμική και προοπτική, έχει μπει σε έναν δρόμο που δεν πρέπει να χαθεί, δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, υπάρχουν συμπολίτες μας που εξακολουθούν να τα βγάζουν δύσκολα. Δουλεύουμε σκληρά καθημερινά για όλους αυτούς τους ανθρώπους».

Δείτε την παρουσίαση του προϋπολογισμού Δείτε την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός του 2026 κατατέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, νωρίτερα σήμερα.

Κυρίαρχο στοιχείο του τελικού σχεδίου είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης στην πολύ σύντομη ομιλία του, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό «ρεαλιστικό, κοινωνικό και εφαρμόσιμο».

Μάλιστα σημείωσε ότι για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός, εκτός από τη μέθοδο του USB stick, υποβάλλεται και σε πλήρως άυλη μορφή με QR Code στο Cloud, ενώ από του χρόνου το USB καταργείται.

Η δήλωση Πιερρακάκη κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού

«Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιμή να καταθέσω στο Σώμα τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 και την Εισηγητική του Έκθεση.

Καταθέτω, επίσης, έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4270/2014, όπως αυτό ισχύει.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να ορισθούν ημερομηνίες για τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια του Σώματος.

Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων οικονομικού έτους 2026.

Τέλος, ενημερώνω το Σώμα ότι επιπλέον κατατίθεται ο Απoλoγισμός και o Γενικός Ισoλoγισμός τoυ Kράτoυς οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Να προσθέσω δύο σημεία: Το πρώτο αφορά το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού. Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι, ότι είναι ένας Προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός.

Και δεύτερον μία τεχνική λεπτομέρεια: πέρα από το καθιερωμένο USB stick, o Προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο Cloud και από του χρόνου το USB stick καταργείται. Σας ευχαριστώ».

