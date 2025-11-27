Πιερρακάκης στους FT: Πώς η ανάκαμψη της Ελλάδας μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για την Ευρώπη

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνει ότι η πρόκληση για την Ευρωζώνη σήμερα δεν είναι η έλλειψη ανάλυσης, αλλά η έλλειψη συντονισμένης εκτέλεσης, προτάσσοντας το παράδειγμα της Ελλάδας ως «φάρο» σταθερότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άρθρο στους Financial Times.

Το άρθρο του κ. Πιερρακάκη:

«Η Ευρώπη έχει περάσει χρόνια αναγνωρίζοντας τι πρέπει να γίνει, αλλά χωρίς να δράσει με την αναγκαία ταχύτητα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, προειδοποίησε πέρυσι ότι χωρίς βαθύτερη ενοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με στασιμότητα.

Μεταξύ των βασικών του προτάσεων είναι η ανάγκη να επιτραπεί στην κεφαλαιακή κίνηση να μετακινείται μεταξύ των κρατών – μελών με μεγαλύτερη ευκολία και σκοπό. Η πρόκληση για την Ευρωζώνη σήμερα δεν είναι η έλλειψη ανάλυσης, αλλά η έλλειψη συντονισμένης εκτέλεσης. Τώρα, η Ευρωζώνη πρέπει να μετατρέψει τις κοινές προτεραιότητες σε κοινά αποτελέσματα.

Η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει πώς η φιλοδοξία μπορεί να μεταφραστεί σε εκτέλεση. Την τελευταία δεκαετία, η χώρα μετέτρεψε τη διαρκή μεταρρύθμιση σε διαρκή αξιοπιστία. Το 2024, η Ελλάδα κατέγραψε ένα από τα ισχυρότερα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ευρώπη (κοντά στο 4,8% του ΑΕΠ) διατηρώντας παράλληλα ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Μόνο 6 από τα 27 κράτη – μέλη της Ένωσης παρουσίασαν δημοσιονομικά πλεονάσματα πέρυσι, και τέσσερα από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχαν υποβληθεί σε προγράμματα ΔΝΤ τα τελευταία 15 χρόνια. Στην περίπτωση μας, μία χώρα που κάποτε θεωρούνταν το “παιδί – πρόβλημα” της Ευρωζώνης δανείζεται τώρα διεθνώς με αποδόσεις χαμηλότερες από άλλες χώρες της Ένωσης, μία ανατροπή που λίγοι θα είχαν προβλέψει πριν από μία δεκαετία.

Ο πρόσφατος προϋπολογισμός που υπεβλήθη στη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026, με το δημόσιο χρέος να αναμένεται να πέσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ. Πριν από το 2030, το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί κάτω από το 120%, σημειώνοντας ένα αποφασιστικό και συμβολικό διαχωρισμό από το παρελθόν. Αυτή η βελτίωση αντανακλά διαρκή πρωτογενή πλεονάσματα, ισχυρότερη ονομαστική ανάπτυξη και πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερων επίσημων δανείων.

Η δημοσιονομική επιδιόρθωση έχει συνοδευτεί από εκσυγχρονισμό του κράτους. Πριν από μια δεκαετία, οι πολίτες στέκονταν σε ουρές στα δημόσια γραφεία.

Σήμερα, περισσότερες από 2.000 υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.gr, η οποία έχει κινητοποιήσει δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές σε δημόσιες υπηρεσίες. Από τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι την εγγραφή επιχειρήσεων, εργασίες που κάποτε απαιτούσαν ημέρες τώρα ολοκληρώνονται σε λίγα λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει πλέον την Ελλάδα μεταξύ των ταχύτερων ψηφιακών βελτιωτών στην Ευρώπη.

Η συζήτηση για την ψηφιακή ταυτότητα εξακολουθεί να εξελίσσεται σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα, η μετάβαση έχει πραγματοποιηθεί επειδή κατανοούμε ότι οι ψηφιακές ταυτότητες μειώνουν τη νοθεία, επιταχύνουν τις συναλλαγές, επιτρέπουν ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποστηρίζουν την οικονομική ένταξη.

Από το 2022, οι πολίτες φέρουν ψηφιακές ταυτότητες και άδειες οδήγησης στο κινητό τους, χρησιμοποιώντας τις για συναλλαγές που απαιτούν απόδειξη ταυτότητας.

Η αξιοπιστία με τις αγορές και τους πολίτες ενισχύεται όταν οι άνθρωποι βιώνουν ικανότητα από τις δημόσιες υπηρεσίες στην καθημερινότητά τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει δομικός κινητήριος μοχλός ανάπτυξης και αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα ανταγωνιστικότητας.

Ο ρυθμός τεχνολογικής αλλαγής σημαίνει ότι η παραγωγικότητα, ο ανταγωνισμός και η ψηφιακή ανθεκτικότητα πρέπει να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη σκέφτεται και λαμβάνει συλλογικές αποφάσεις για το οικονομικό της μέλλον.

Οι ίδιες δυνάμεις που μετασχηματίζουν την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό μετασχηματίζουν επίσης το χρηματοπιστωτικό τοπίο της Ευρώπης. Η Ευρώπη μιλάει εδώ και καιρό για τον στόχο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, που θα εμβαθύνει την ενσωμάτωση των κεφαλαιαγορών και θα ενισχύσει τις τέσσερις ελευθερίες: Αγαθά, υπηρεσίες, ανθρώπους και κεφάλαιο.

Όμως, η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τόσο θεσμική αλλαγή, όσο και νοοτροπίας. Ένωση αποταμίευσης και επενδύσεων δεν θα προκύψει μόνο από δηλώσεις ή οδηγίες και κανονισμούς. Απαιτεί την επίδειξη βούλησης για δημιουργία διασυνοριακής οικονομικής δραστηριότητας και ενίσχυση ευρωπαϊκών πρωταθλητών.

Η εμπειρία της Ελλάδας προσφέρει μία πρακτική απεικόνιση αυτής της αρχής. Τους τελευταίους μήνες, υπήρξε κύμα διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και της επένδυσης της UniCredit στην Alpha Bank.

Ωστόσο, ακόμη και εν μέσω αυτής της προόδου, η Ελλάδα αντιμετωπίζει εγχώριες προκλήσεις. Πρέπει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις για να αναδομήσει το κεφαλαιακό της απόθεμα. Οι εξαγωγές, αν και αυξάνονται, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μικρότερο μερίδιο του ΑΕΠ σε σχέση με συγκρίσιμες οικονομίες. Η παραγωγικότητα και οι πραγματικοί μισθοί πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται για να διατηρηθεί η σύγκλιση με τον πυρήνα της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τολμηρές, φιλικές προς την οικογένεια οικονομικές πολιτικές για να υποστηριχθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η βάση ταλέντων που στηρίζει την μελλοντική ανάπτυξη. Η πρόσφατη φορολογική μας μεταρρύθμιση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να αντιμετωπίσει την πληθυσμιακή συρρίκνωση, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης των φόρων ακίνητης περιουσίας σε κύριες κατοικίες σε μικρές κοινότητες, μέτρο σχεδιασμένο να μειώσει το βάρος για τα νέα νοικοκυριά και να αναζωογονήσει αγροτικές περιοχές.

Η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί πλέον μια προειδοποιητική ιστορία, αλλά μία μελέτη περίπτωσης μετασχηματισμού. Η μεγαλύτερη εξαγωγή μας σήμερα δεν είναι απλώς η ανάπτυξη, αλλά η απόδειξη ότι η αλλαγή είναι δυνατή και παραμένει εφικτή για ολόκληρη την Ευρώπη».

