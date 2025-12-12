«Ανάσα» για την κυβέρνηση η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup - Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ

Υπό το βάρος της τεράστιας δυσφορίας για τους χειρισμούς των αγροτικών κινητοποιήσεων στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, πραγματοποιείται σήμερα στις 12.00 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό.

Επισημαίνεται ότι η σημερινή συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο της τεράστιας επιτυχίας - της εκλογής του Έλληνα Υπουργού Οικονομικων Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Εκτός από την Ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, αναμφίβολα η εκλογή του κ. Πιερρακάκη αποτελεί και ένα εσωτερικό πλεονέκτημα για τη ΝΔ αφού έρχεται να υπερκαλύψει τα λάθη και τις αστοχίες στο αγροτικό ζήτημα.

Για αυτό και σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την ομιλία του προς τους βουλευτές της ΝΔ από αυτή την τεράστια επιτυχία, η οποία αποτελεί τρόπον τινά ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρώπης στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική που ακολουθεί από το 2019 μέχρι σήμερα.

Όπως αναμένεται να πει, η εξέλιξη αυτή αποτελεί την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας και αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες.

Στη συνέχεια θα δώσει μια συνολική και γενική εικόνα για τον προσανατολισμό του νέου προϋπολογισμού για το 2026, δεδομένου ότι οι παρόντες στην ΚΟ θα είναι οι Θάνος Πετραλιάς και Κωστής Χατζηδάκης που θα μιλήσουν αναλυτικότερα για τα μέτρα.

Ο πρωθυπουργός θα χαρακτηρίσει τον προϋπολογισμό ρεαλιστικο, κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό, θέλοντας να τονίσει τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα αλλά κυρίως τις προβλέψεις που περιλαμβανει και οι οποίες ανακουφίζουν πρωτίστως τη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες και την περιφέρεια.

«Επικοινωνήστε το έργο της ΝΔ»

Τέλος, θα καλέσει τα μέλη της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας να περάσουν το μήνυμα του προϋπολογισμού στις περιφέρειές τους, ως γέφυρα από μια εξαετή πολιτική στο 2026 με πρώτο σταθμό το 2027, αλλά με ορίζοντα το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο θα παραινέσει τους βουλευτές του να μην είναι μόνο ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των περιφερειών τους προς το κέντρο αλλά και εισηγητές των θεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης προς την περιφέρεια.

«Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνουν οι πληρωμές»

Κατά την ομιλία του προς τα μέλη της ΚΟ θα υπάρξει αναφορά στο αγροτικό, ως θέμα της επικαιρότητας, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί και η ενημέρωση των βουλευτών από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να αμβλύνει τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης και θα ισχυριστεί ότι εάν δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες η Κυβέρνηση αυτή, να βάλει ένα τέλος σε παθογένειες δεκαετιών, δεν θα είχαμε πληρωμές. Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι τα ενδεχόμενα ήταν δύο: «Οι πληρωμές αυτές όπως γίνονται και μάλιστα με αυξημένα ποσά, για τους συνεπείς και τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους ή καθόλου πληρωμές».

Αυτή είναι εξάλλου και η γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες: «Αντιλαμβανόμαστε την πίεση που δέχονται οι άνθρωποι αυτοί, γιατί άργησαν κάποιες πληρωμές περίπου ένα μήνα σε σχέση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα διορθώνονται και προκαταβολικά ζητούμε συγγνώμη από τους αγρότες οι οποίοι έχουν μια παραπάνω καθυστέρηση, που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε κάποιες πληρωμές, παρά να υπάρχει ένα λάθος σύστημα. Είναι προτιμότερο ένα σύστημα που κάνει κάποια τεχνικά λάθη, λίγα, κάτω του 1%, απ’ ό,τι φαίνεται και διορθώνονται άρα, στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχουν αδικίες, παρά ένα λάθος σύστημα».

Το παρασκήνιο της συνάντησης Χατζηδάκη - Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης

Πάνω σε αυτό τον καμβά έγιναν χθες και οι συναντήσεις του αντιπρόεδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού.

Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματα τους και υπήρξε δέσμευση εκ μέρους των Χατζηδάκη και Τσιάρα να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για τη κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Aπό την κυβέρνηση εξηγήθηκε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Συζητήθηκαν επίσης:

Ειδικότερα προβλήματα για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά (αυξημένος κόστος παραγωγής, χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ) και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και η δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εξετάσει τόσο αυτά όσο και τα παραπάνω προβλήματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

Σε εκλογική ετοιμότητα η ΝΔ

Μετά το πέρας της ΚΟ, περίπου στις 14:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δει στο γραφείο του στη Βουλή τους νέους Προέδρους των ΔΕΕΠ . Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η Σύνοδος των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ από όλη την Ελλάδα, μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας. Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει περίπου στις 12:00.

Μαξίμου για εκλογή Πιερρακάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες.

«Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών δεν ήρθε τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει χαράξει και ακολουθεί από το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του».

Απαριθμώντας τους παράγοντες που οδήγησαν στην ελληνική νίκη κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν τα ακόλουθα:

«-Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα υπόδειγμα σταθερότητας: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ. Το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας. Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται.

-Ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως πρόσωπο, είχε και με το παραπάνω τα προσόντα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση. Και για αυτό στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

-Το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί ένα success story, όχι μόνο ελληνικό, αλλά ένα success story που η Ευρώπη μπορεί να εξάγει και έξω από τα σύνορά της. Και η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί επιβράβευση αυτού του success story. Γιατί δεν αποτελεί μόνο ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά, αλλά και ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη».

