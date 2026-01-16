Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

Ο Τόνι Νταλάρα, ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς τραγουδιστές, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Με τραγούδια όπως τα Come prima και Romantica, με το οποίο κέρδισε το Φεστιβάλ του Σανρέμο το 1960 μαζί με τον Ρενάτο Ράσκελ, σημάδεψε μια μακρά περίοδο της ιταλικής μουσικής, συμβάλλοντας στην αλλαγή της πορείας της. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αντόνιο Λαρντέρα, γεννήθηκε στο Καμπομπάσο στις 30 Ιουνίου 1936 και μεγάλωσε στο Μιλάνο.

Η είδηση του θανάτου κυκλοφόρησε αρχικά από τα μέσα ενημέρωσης και επιβεβαιώθηκε αργότερα από την κόρη του. Ο Νταλάρα υπήρξε ο μακροβιότερος νικητής στην ιστορία του Φεστιβάλ του Σανρέμο. «Κατάφερα να έχω επτά τραγούδια ταυτόχρονα στα charts, επειδή τότε ηχογραφούσαμε ένα 45άρι κάθε δύο μήνες. Έτσι είχα πολλές επιτυχίες μονομιάς», έλεγε.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα κλαμπ του Μιλάνου με διάφορα φωνητικά συγκροτήματα, ανάμεσά τους οι Rocky Mountains, που αργότερα έγιναν οι I Campioni. Το 1958 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιτυχία με ένα τραγούδι που προοριζόταν να γίνει κλασικό της ιταλικής ελαφράς μουσικής: Come prima.

Το 1960 ακολούθησε η νίκη στο Σανρέμο με άλλη μια επιτυχία, το Romantica, που παρουσίασε στο Φεστιβάλ σε ντουέτο με τον Ρενάτο Ράσκελ, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του τραγουδιού.

Στην ίδια διοργάνωση ερμήνευσε και το Noi μαζί με τη Jula De Palma. Επέστρεψε στο Σανρέμο το 1961 με τον Gino Paoli και το τραγούδι Un uomo vivo, και το 1964 με το Come potrei dimenticarti, σε συνεργασία με τον διεθνή σταρ της σόουλ Ben E. King.

Πρωτοπόρος της ιταλικής ελαφράς μουσικής

Εμπνευσμένος από την αμερικανική μουσική, ιδίως από καλλιτέχνες όπως ο Frankie Laine και ο Tony Williams, βασικός τραγουδιστής των Platters, υπήρξε πρωτοπόρος του στυλ των λεγόμενων «urlatori», τραγουδιστών που αντιτάχθηκαν στην παράδοση του ιταλικού bel canto και έφεραν στην Ιταλία τους νέους ρυθμούς του rock ’n’ roll. Γνώρισε τεράστια επιτυχία, πουλώντας εκατομμύρια δίσκους με τραγούδια όπως Ti dirò, Brivido blu, Julia, Ghiaccio bollente, La novia και Bambina bambina.

Καλλιτέχνης με ευρύ φάσμα, συνδύαζε ανέκαθεν την αγάπη του για τη μουσική με εκείνη για τη ζωγραφική. Ήδη από το 1960 εγκαινίασε στο Μιλάνο την πρώτη του ατομική έκθεση στη φημισμένη Galleria Cairola στη Via della Spiga, με εισαγωγικό κείμενο του Ντίνο Μπουτσάτι που δημοσιεύτηκε στην Corriere della Sera. Χάρη στη ζωγραφική γνώρισε τον Andy Warhol, τον Lucio Fontana, τον Roberto Crippa, τον Enrico Baj και άλλες μεγάλες μορφές της εποχής του, συνεχίζοντας μια πορεία που έφτασε έως και την τελευταία του έκθεση το 2023.

Το 2001 ο Τόνι Νταλάρα ανακηρύχθηκε Ιππότης της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Carlo Azeglio Ciampi.