Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τις ελληνικές ομάδες να είναι μαζί στις 13 νίκες (ο Ολυμπιακός έχει ματς λιγότερο). Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 7η θέση και ο Παναθηναϊκός AKTOR στην 8η, στο -2 από την κορυφή. Εκεί όπου ισοβαθμούν Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό.

Τη νίκη της αγωνιστικής πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης που «ισοπέδωσε» την Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι με 80-61. Σπουδαία επικράτηση και για την Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Βαλένθια με 82-79. Δύσκολη νίκη πήρε η Χάποελ Τελ Αβίβ στη Λιόν επί της Βιλερμπάν με 81-73.

EUROLEAGUE - 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός AKTOR 85-78

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 72-80

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 75-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-97

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-104

Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 87-95

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία) 82-79

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 73-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 80-61

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6 Μονακό (Μονακό) 15-7 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7 Βαλένθια (Ισπανία) 14-8 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8 Ολυμπιακός 13-8 Παναθηναϊκός AKTOR 13-9 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13 Παρί (Γαλλία) 7-14 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14 Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16 Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16 Παρτιζάν (Σερβία) 6-16

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)

Τρίτη 20/1

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας

Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια

Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι

Βαλένθια – Παρί

Παρτιζάν – Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1