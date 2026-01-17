Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR

Θρίαμβος της Ρεάλ στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Βαλένθια, «διπλό» της Χάποελ στη Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Newsbomb

Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τις ελληνικές ομάδες να είναι μαζί στις 13 νίκες (ο Ολυμπιακός έχει ματς λιγότερο). Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 7η θέση και ο Παναθηναϊκός AKTOR στην 8η, στο -2 από την κορυφή. Εκεί όπου ισοβαθμούν Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό.

Τη νίκη της αγωνιστικής πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης που «ισοπέδωσε» την Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι με 80-61. Σπουδαία επικράτηση και για την Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Βαλένθια με 82-79. Δύσκολη νίκη πήρε η Χάποελ Τελ Αβίβ στη Λιόν επί της Βιλερμπάν με 81-73.

EUROLEAGUE - 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Παρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός AKTOR 85-78
  • Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 72-80
  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 75-89
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-97
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-104
  • Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 87-95
  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία) 82-79
  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 73-81
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 80-61

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6
  2. Μονακό (Μονακό) 15-7
  3. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7
  4. Βαλένθια (Ισπανία) 14-8
  5. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8
  6. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8
  7. Ολυμπιακός 13-8
  8. Παναθηναϊκός AKTOR 13-9
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10
  10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11
  12. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13
  15. Παρί (Γαλλία) 7-14
  16. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14
  17. Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14
  18. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16
  19. Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16
  20. Παρτιζάν (Σερβία) 6-16

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)

Τρίτη 20/1

  • Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές
  • Μονακό – Ερυθρός Αστέρας
  • Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας
  • Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια
  • Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι
  • Βαλένθια – Παρί
  • Παρτιζάν – Μπάγερν Μονάχου
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1

  • Βίρτους Μπολόνια – Φενερμπαχτσέ
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύνθεση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα - Βούλγαρος επικεφαλής - Μέλος ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

00:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα αποσυρθούν στα ανατολικά του Ευφράτη

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε νέο ιδιοκτήτη το ξενοδοχειακό συγκρότημα Adel Paradise έναντι 3,45 εκατ. ευρώ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

23:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η στιγμή που στέλνει «καρδούλα» σε άγνωστη ασθενή - «Σας αγαπώ»

23:36LIFESTYLE

Τζιν Χάκμαν: Πωλείται η έπαυλη στη Σάντα Φε όπου πέθανε με τη σύζυγό του για 6 εκατ. δολάρια

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Παραδόθηκε η δεύτερη Δημοτική κατοικία σε εκπαιδευτικό

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς ο Χαμενεΐ έχει διασφαλίσει την επιβίωση του καθεστώτος των μουλάδων – Οι κρίσιμες κινήσεις

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι το τελευταίο αντίο - Οι γαλαζοαίματοι που θα δώσουν το «παρών»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

23:00LIFESTYLE

Με αυτή την κοπέλα έχει σοβαρή σχέση ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα

22:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών ο Ουμίτ Καράν

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

22:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Δάσκαλος έδωσε καυτερή σάλτσα σε μαθητή με αυτισμό για τιμωρία

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση σταθμός στην Τουρκία: Δικαστήριο αναγνώρισε τα «likes» στα social ως λόγο διαζυγίου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθήσουν στην ένταξή» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι το τελευταίο αντίο - Οι γαλαζοαίματοι που θα δώσουν το «παρών»

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες - «Σφηνώθηκε» στα συντρίμμια ο οδηγός

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ