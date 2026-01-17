Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR
Θρίαμβος της Ρεάλ στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Βαλένθια, «διπλό» της Χάποελ στη Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τις ελληνικές ομάδες να είναι μαζί στις 13 νίκες (ο Ολυμπιακός έχει ματς λιγότερο). Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 7η θέση και ο Παναθηναϊκός AKTOR στην 8η, στο -2 από την κορυφή. Εκεί όπου ισοβαθμούν Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό.
Τη νίκη της αγωνιστικής πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης που «ισοπέδωσε» την Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι με 80-61. Σπουδαία επικράτηση και για την Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Βαλένθια με 82-79. Δύσκολη νίκη πήρε η Χάποελ Τελ Αβίβ στη Λιόν επί της Βιλερμπάν με 81-73.
EUROLEAGUE - 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Παρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός AKTOR 85-78
- Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 72-80
- Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 75-89
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-97
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-104
- Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 87-95
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία) 82-79
- Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 73-81
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 80-61
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6
- Μονακό (Μονακό) 15-7
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7
- Βαλένθια (Ισπανία) 14-8
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8
- Ολυμπιακός 13-8
- Παναθηναϊκός AKTOR 13-9
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13
- Παρί (Γαλλία) 7-14
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14
- Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16
- Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16
- Παρτιζάν (Σερβία) 6-16
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)
Τρίτη 20/1
- Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές
- Μονακό – Ερυθρός Αστέρας
- Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας
- Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια
- Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι
- Βαλένθια – Παρί
- Παρτιζάν – Μπάγερν Μονάχου
- Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 21/1
- Βίρτους Μπολόνια – Φενερμπαχτσέ