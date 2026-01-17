Νέες συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ στο Μαϊάμι για τον τερματισμό του πολέμου

Νέος γύρος συνομιλιών Ουκρανία–ΗΠΑ προγραμματίζεται για το Σάββατο στο Μαϊάμι, με στόχο την αναζήτηση διεξόδου για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Την ανακοίνωση έκανε την Παρασκευή η πρεσβευτής του Κιέβου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλγα Στεφανίσινα.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Facebook, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο γραμματέας του Συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Κιρίλο Μπουντάνοφ και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής – προεδρικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», Νταβίντ Αραχαμία. Δεν διευκρινίστηκε ποιοι αξιωματούχοι θα εκπροσωπήσουν την αμερικανική πλευρά.

Προσδοκίες από το Κίεβο

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει σε συγκεκριμένες συμφωνίες με την Ουάσινγκτον εντός της επόμενης εβδομάδας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Αμερικανοί απεσταλμένοι συνομιλούν εδώ και μήνες ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα, επιδιώκοντας μια συμφωνία που θα βάλει τέλος σε μάχες τεσσάρων ετών. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως το καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Στο φόντο των ρωσικών βομβαρδισμών

Οι συνομιλίες Ουκρανία–ΗΠΑ στο Μαϊάμι πραγματοποιούνται μετά από κύμα σφοδρών ρωσικών βομβαρδισμών κατά ουκρανικών υποδομών. Τα πλήγματα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, στη μέση του χειμώνα.

Ο Ζελένσκι απέδωσε την κατάσταση στην έλλειψη δυτικών αντιαεροπορικών πυραύλων, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας παραμένει κομβικό ζήτημα στις επαφές με τους συμμάχους.

