 Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

Τουλάχιστον 1.500 καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025

Newsbomb

 Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

O Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβάζει ένα σημείωμα από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο (δεν εμφανίζεται στη φωτογραφία) κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο JD Vance (αριστερά) και στελέχη εταιρειών πετρελαίου στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Ντόναλντ Τραμπ «ευχαρίστησε» σήμερα την ιρανική κυβέρνηση που ακύρωσε «όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις δι' απαγχονισμού» διαδηλωτών, αφού απείλησε την Τεχεράνη με «σοβαρές επιπτώσεις» εάν συνεχιζόταν η καταστολή των διαδηλώσεων.

«Σέβομαι πολύ το γεγονός πως όλες οι προβλεπόμενες εκτελέσεις δι' απαγχονισμού, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (περισσότερες από 800), ματαιώθηκαν από τους ηγέτες του Ιράν. Ευχαριστώ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αυτό είχε έναν μεγάλο αντίκτυπο», δήλωσε κατόπιν σε μια συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τουλάχιστον 1.500 καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025, σύμφωνα με έναν απολογισμό που είχε δημοσιεύσει στις αρχές Ιανουαρίου η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία είχε επισημάνει πως επρόκειτο για τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων σε ετήσια βάση που είχε καταγράψει η οργάνωση τα τελευταία 35 έτη.

«Κανείς δεν με έπεισε. Πείστηκα από μόνος μου», απάντησε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία δημοσιογράφο, που τον ρώτησε εάν αξιωματούχοι αραβικών χωρών και του Ισραήλ τον απέτρεψαν να πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ανέστειλε μια άμεση επίθεση, στέλνοντας τις ευχαριστίες του στην ιρανική ηγεσία για την ακύρωση πάνω από 800 προγραμματισμένων δημόσιων απαγχονισμών, αλλά ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πόλεμο.

Σύμφωνα με ανεπίσημες αναφορές, τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη C-17A της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς τη στρατηγική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, ένα κλασικό ορμητήριο για βαριά βομβαρδιστικά που στοχεύουν τη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, αναφορές υποδηλώνουν ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George Bush κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο.

Το Fox News επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν ενεργά την αεροπορική, χερσαία και θαλάσσια παρουσία τους για να παράσχουν στον Πρόεδρο «μια ποικιλία στρατιωτικών επιλογών».

Οι απαιτήσεις του Witkoff

Ρωσικές πηγές έχουν διαρρεύσει τις λεπτομέρειες του τελεσιγράφου που επέβαλε ο Ειδικός Απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ. Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για μια συμφωνία είναι απόλυτες:

Στο παρασκήνιο, η ένταση σιγοβράζει μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσινγκτον. Ενώ ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «έπεισε τον εαυτό του» να μην επιτεθεί ακόμα, το Axios αναφέρει ότι μια επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύγχυση επικρατεί στο Ισραήλ: ενώ χθες δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προέτρεψε τον Τραμπ να καθυστερήσει λόγω «έλλειψης ετοιμότητας», ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού εξέδωσε σήμερα μια διευκρίνιση δηλώνοντας ότι ο στρατός είναι πλήρως προετοιμασμένος τόσο για επίθεση όσο και για άμυνα. Εν τω μεταξύ, αναφορές δείχνουν ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ σε μια ξέφρενη προσπάθεια να συντονίσουν τη στρατηγική πριν κλείσει το χρονικό περιθώριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Νέα επιχείρηση του συριακού στρατού κατά των Κούρδων στο Χαλέπι

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν βομβαρδιστικά και αεροπλανοφόρα καθώς ο Τραμπ ευχαριστεί την Τεχεράνη

21:20WHAT THE FACT

Πολωνία: Δύο αγρότες ξεθάβουν έναν θησαυρό του 17ου αιώνα βγάζοντας πέτρες από το χωράφι τους

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 16/1/2025

21:02ΚΟΣΜΟΣ

 Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγίδευσε και δολοφόνησε τη σύζυγο του πάνω στο συζυγικό κρεβάτι για την ερωμένη Βραζιλιάνα νταντά

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά κατήγγειλε κλοπή οστών του συζύγου της για λύτρα στο TikTok

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε ντύνεται στα «λευκά» ξανά η χώρα

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Τι είπε για τις κάμερες που παρακολουθούσαν το σπίτι της - Οι υποψίες

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 16χρονος άρπαξε το αμάξι της μητέρας του - Τον καταδίωξαν και εμβόλισε περιπολικό

20:30LIFESTYLE

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήρθε νωρίτερα για την Έμιλι Ραταϊκόφσκι - Το βίντεο με καυτά κόκκινα εσώρουχα

20:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: «Πράσινη» εκδίκηση με άνετη νίκη στο ντέρμπι αιωνίων

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Ψαρρός: Πιθανό νέο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών το επόμενο διάστημα

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθούσαν στην ένταξη» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

20:07LIFESTYLE

«Χείμαρρος» ο Τσουρός με τις δηλώσεις Σολωμού: «Τι την κόφτει τι κάνουν οι 50άρηδες;

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γενέθλια Μελόνι: Η έκπληξη και το δώρο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Ισόβια στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 70χρονου στο Ηράκλειο

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Δεν θα πάει στο Μαξίμου ο Ανεστίδης - Θα αντικατασταθεί από τον Σέφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγίδευσε και δολοφόνησε τη σύζυγο του πάνω στο συζυγικό κρεβάτι για την ερωμένη Βραζιλιάνα νταντά

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 16/1/2025

21:02ΚΟΣΜΟΣ

 Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθούσαν στην ένταξη» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 16χρονος άρπαξε το αμάξι της μητέρας του - Τον καταδίωξαν και εμβόλισε περιπολικό

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ