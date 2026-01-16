Τα 4 αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη - «Η εναλλακτική είναι κακή»

Με την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν να έχει προς το παρόν «παγώσει», αλλά να παραμένει στο «τραπέζι», η Ουάσιγκτον υπονόησε 4 βασικά σημεία που θα επιτρέψουν μία διπλωματική επίλυση της κρίσης με την Τεχεράνη.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ κατά τη διάσκεψη του Ισραηλινο-Αμερικανικού Συμβουλίου στη Φλόριντα, επεσήμανε τους όρους και προϋποθέσεις.

«Ελπίζω να υπάρξει διπλωματική λύση. Πραγματικά το ελπίζω. Υπάρχουν τέσσερα ζητήματα: «(1) τον εμπλουτισμό ουρανίου, (2) τους πυραύλους — πρέπει να μειώσουν τα αποθέματά τους, (3) το πραγματικό [πυρηνικό] υλικό που διαθέτουν, το οποίο είναι περίπου 2000 κιλά εμπλουτισμένο σε ποσοστό μεταξύ 3,67% και 60%, και (4) τους αντιπροσώπους.



Υπογράμμισε ότι το Ιράν μπορεί να είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί και στα τέσσερα ζητήματα, καθώς η οικονομία του βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

«Αν θέλουν να επιστρέψουν στην κοινότητα των εθνών, μπορούμε να λύσουμε αυτά τα τέσσερα προβλήματα διπλωματικά, και αυτό θα ήταν μια εξαιρετική λύση. Η εναλλακτική λύση είναι κακή», δήλωσε.

Οι αναταραχές στο Ιράν ξεκίνησαν στις 29 Δεκεμβρίου μετά από διαδηλώσεις που προκλήθηκαν από την απότομη πτώση της ισοτιμίας του ιρανικού ριάλ, οι οποίες εξαπλώθηκαν στις περισσότερες μεγάλες πόλεις.

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την οργάνωση των αναταραχών.

Διαδηλωτές στο Ιράν. Χ

Περισσότερες από 600 διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στις 31 επαρχίες του Ιράν, ανέφερε το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και τουλάχιστον 2.637 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 16.700 έχουν συλληφθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να χτυπήσει το Ιράν εάν το καθεστώς σκότωνε διαδηλωτές...

Αλλά την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη τον είχε ειδοποιήσει ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών είχαν σταματήσει, οδηγώντας σε εικασίες ότι η Ουάσιγκτον δεν θα χτυπήσει το Ιράν.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Τραμπ θα παρακολουθεί περαιτέρω την απάντηση του Ιράν στις διαδηλώσεις προτού αποφασίσει για την έκταση των πιθανών χτυπημάτων κατά της χώρας, αφού ενημερώθηκε ότι μια μεγάλη επίθεση είναι απίθανο να ανατρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση.

Επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, η έκθεση ανέφερε ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ του είπαν ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερα στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή για να πραγματοποιήσουν μια σημαντική επίθεση, καθώς και για να προστατεύσουν τόσο τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή όσο και τα συμμαχικά έθνη όπως το Ισραήλ, εάν το Ιράν απαντήσει.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι τόσο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι όσο και απροσδιόριστοι εταίροι της Μέσης Ανατολής είπαν στον Λευκό Οίκο ότι τα πλήγματα ευρείας κλίμακας είναι απίθανο να ρίξουν το καθεστώς και ότι ενώ μια πιο στοχευμένη επίθεση θα μπορούσε να βελτιώσει το ηθικό των διαδηλωτών, είναι απίθανο να τερματίσει τη θανατηφόρα καταστολή των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της έκθεσης, ο Τραμπ ζήτησε να μετακινηθούν στρατιωτικά μέσα στη θέση τους σε περίπτωση που επιλέξει να διατάξει εντατικά πλήγματα, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση.

«Ο πρόεδρος και η ομάδα του έχουν ενημερώσει το ιρανικό καθεστώς ότι εάν συνεχιστούν οι δολοφονίες, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

«Μόνο ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι πρόκειται να κάνει και μια πολύ, πολύ μικρή ομάδα συμβούλων διαβάζει τη σκέψη του».

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη «με άμεση ισχύ», αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για την κίνηση αυτή.

Η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Βραζιλία και η Ρωσία είναι μεταξύ των οικονομιών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη.

Την Πέμπτη, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε επίσης νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών κατηγορεί ότι ήταν ένας από τους πρώτους αξιωματούχους που ζήτησαν βία κατά των Ιρανών διαδηλωτών.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών κατονόμασε επίσης 18 άτομα και εταιρείες που οι ΗΠΑ λένε ότι συμμετείχαν στο ξέπλυμα χρήματος από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου σε ξένες αγορές ως μέρος ενός σκιώδους τραπεζικού δικτύου ιρανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Bank Melli και Shahr Bank που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης