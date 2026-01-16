Παχλαβί: «Θα επιστρέψω στο Ιράν, μπορώ να εγγυηθώ τη μετάβαση»

«Θα επιστρέψω στο Ιράν. Είμαι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί τη μετάβαση» δήλωσε ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του τελευταίου Σάχη, σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Ο Ρεζά Παχλεβί εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η εξουσία των αγιατολάχ στην Ισλαμική Δημοκρατία θα «πέσει».

«Ο ιρανικός λαός ενεργεί αποφασιστικά επί τόπου. Είναι καιρός η διεθνής κοινότητα να

τους ενώσει πλήρως», δήλωσε ο Παχλεβί σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Ο Παχλεβί ισχυρίστηκε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους σε αυτόν, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση στη χώρα.

Ιρανική αντιπολίτευση: «Παρά την καταστολή, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις»

Παρά την καταστολή, οι διαμαρτυρίες και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στην Τεχεράνη και σε πολλές άλλες πόλεις, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI), έναν πολιτικό συνασπισμό που ιδρύθηκε το 1981 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξορία, ο οποίος παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση στο ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς.



«Πολλά μέρη της Τεχεράνης βρίσκονται υπό αυστηρή στρατιωτική και ασφαλιστική επιτήρηση. Η πλατεία Τζομούρι και οι γύρω περιοχές έχουν αποκλειστεί από τις ειδικές δυνάμεις του NOPO. Περιπολίες των αρχών εξοπλισμένες με καλάσνικοφ και τουφέκια βρίσκονται σταθμευμένες 24 ώρες το 24ωρο σε διάφορες περιοχές», αναφέρει η δήλωση του NCRI. Παρά ταύτα, «την Τετάρτη και την Πέμπτη το βράδυ, νεαροί αντάρτες βγήκαν στους δρόμους στις συνοικίες Πιρουζί και Τεχεράνπαρς, φωνάζοντας αντικαθεστωτικά συνθήματα και συγκρούστηκαν με τις κατασταλτικές δυνάμεις. Στο Κολχάκ, μια αποθήκη πυρομαχικών που ανήκε στο Πασνταράν και το Μπασίτζ πυρπολήθηκε».



Χθες το βράδυ στο Ραφσαντζάν, «νεαροί αντάρτες ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με ειδικές δυνάμεις του καθεστώτος. Τα κτίρια της Επιτροπής Διάσωσης του Ιμάμη Χομεϊνί, το ταχυδρομείο και μια κρατική τράπεζα πυρπολήθηκαν. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στους δρόμους του Κερμανσάχ, του Ισλαμαμπάντ-ε Γκαρμπ και του Ιλάμ». Στο Χοραμαμπάντ, ωστόσο, «το καθεστώς, φοβούμενο την κατάρρευση κυβερνητικών κτιρίων, ανέπτυξε άρματα μάχης σε βασικά σημεία της πόλης. Νεαροί αντάρτες συγκρούστηκαν επίσης με ειδικές δυνάμεις στις περιοχές Μαλέκ Σαχρ και της οδού Μοταχάρι στο Ισφαχάν, καθώς και στο Γκονμπάντ-ε Καβούς, το Χόι, το Λανγκαρούντ, το Μασάντ και το Καχριζάκ», καταλήγει η δήλωση.

Λευκός Οίκος: «Το Ιράν έχει αναστείλει 800 εκτελέσεις, αλλά όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις στο Ιράν έχουν ακυρωθεί λόγω πιέσεων από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πρόεδρος και η ομάδα του», προειδοποίησε, «έχουν επικοινωνήσει στο ιρανικό καθεστώς ότι εάν οι δολοφονίες συνεχιστούν, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες». «Ο πρόεδρος», πρόσθεσε, «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».



Ωστόσο, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά μια διπλωματική και όχι στρατιωτική λύση με το Ιράν. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ορισμένοι από τους συμβούλους του προέδρου τον προειδοποίησαν ότι μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση είναι απίθανο να ρίξει την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC , το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να στείλει περισσότερες δυνάμεις και πόρους στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να είναι έτοιμο σε περίπτωση επίθεσης.

Διαβάστε επίσης