Γιατί ο Τραμπ δεν επιτέθηκε στο Ιράν - Τι τον συμβούλεψαν οι στενοί του συνεργάτες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από τους συνεργάτες του ότι μία μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν είναι απίθανο να οδηγήσει στην πτώση του καθεστώτος και θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι ΗΠΑ θα παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη θα χειριστεί τους διαδηλωτές πριν αποφασίσουν για το εύρος μιας πιθανής επίθεσης.

Οι ΗΠΑ θα χρειαστούν μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ στη Μέση Ανατολή τόσο για να εξαπολύσουν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση όσο και για να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή και συμμάχους όπως το Ισραήλ σε περίπτωση που το Ιράν προβεί σε αντίποινα, δήλωσαν οι σύμβουλοί του στον Τραμπ, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και οι εταίροι τους στη Μέση Ανατολή δήλωσαν στον Λευκό Οίκο ότι το καθεστώς είναι απίθανο να πέσει μετά από μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών, η οποία θα μπορούσε αντ' αυτού να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση. Μικρότερες επίθεσης, εν τω μεταξύ, θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ηθικό των διαδηλωτών, αλλά τελικά να μην τερματίσουν την καταστολή του καθεστώτος , ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ, χωρίς να λάβει τελική απόφαση για το ποια ενέργεια θα αναλάβει, ζήτησε να διατεθούν στρατιωτικά μέσα σε περίπτωση που διατάξει μια μεγάλη επίθεση, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. «Ο πρόεδρος και η ομάδα του έχουν ενημερώσει το ιρανικό καθεστώς ότι εάν οι δολοφονίες συνεχιστούν, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.«Μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι πρόκειται να κάνει και μια πολύ, πολύ μικρή ομάδα συμβούλων έχει κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του», πρόσθεσε.

Είπε ότι οι ΗΠΑ έμαθαν για τα σχέδια του Ιράν να εκτελέσει 800 άτομα την Τετάρτη, κάτι που δεν συνέβη. Δεν είπε πώς οι ΗΠΑ έμαθαν για τις σχεδιαζόμενες εκτελέσεις. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Τραμπ είχε πρόσφατη συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της συζήτησής τους. Δεν ανέφερε πότε έλαβε χώρα η συνομιλία, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ισραήλ είχε εκφράσει ανησυχίες για μια πιθανή επίθεση.

Το NBC ανέφερε νωρίτερα ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν μπορούσαν να εγγυηθούν ότι το ιρανικό καθεστώς θα κατέρρεε γρήγορα μετά από ένα αμερικανικό πλήγμα. Ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζον Ράτκλιφ, έδειξε την Τρίτη ότι ο Τραμπ απέκτησε κρυφά βίντεο με νεκρούς Ιρανούς διαδηλωτές, καθώς ο πρόεδρος συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για να εξετάσει επιλογές σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικάνος, Νότια Καρολίνα) δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης κατά του Ιράν εξακολουθεί να αμφισβητείται. «Πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη; Είμαι υπέρ της μεγαλύτερης. Ο χρόνος θα δείξει», δήλωσε ο ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι «οι μέρες του καθεστώτος είναι μετρημένες».

Ιρανοί αξιωματούχοι τηλεφώνησαν τις τελευταίες ημέρες στις κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν για να τις προειδοποιήσουν ότι εάν το Ιράν δεχθεί επίθεση θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με διπλωμάτη που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πιο πιθανός στόχος για πιθανά ιρανικά αντίποινα είναι η μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, στην οποία η Τεχεράνη επιτέθηκε τον περασμένο Ιούνιο σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι ΗΠΑ απομάκρυναν ορισμένα στρατεύματα από τη βάση αυτή την εβδομάδα ως προληπτικό μέτρο. Ορισμένα στρατεύματα εστάλησαν σε ξενοδοχεία, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει την κατάσταση.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, έχουν προτρέψει τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες να μην επιτεθεί στο Ιράν. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν , ο οποίος τηλεφωνεί και συναντά περιφερειακούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων Ιρανών αξιωματούχων, δήλωσε ότι εργάζεται για να αποφευχθεί μια στρατιωτική κλιμάκωση. «Δεν θέλουμε παρέμβαση εδώ», δήλωσε χθες σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, ο Τραμπ αναμένεται να διατάξει το Πεντάγωνο να στείλει ένα αεροπλανοφόρο, το USS Abraham Lincoln, από τη Νότια Σινική Θάλασσα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα άλλο άτομο που γνωρίζει την κίνηση. Μόλις ξεκινήσει, το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές.

Η σκληρή καταστολή της Τεχεράνης έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναγκάσει διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τους δρόμους σε ορισμένες πόλεις. Τώρα ο πρόεδρος έχει μείνει με επιλογές που δεν επαρκούν για την ταχεία νίκη επί του καθεστώτος και την σταθερή υποστήριξη της εξέγερσης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν», προτρέποντας τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να πιέζουν το καθεστώς. Την επόμενη μέρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν είχε δηλώσει ότι θα σταματούσε να σκοτώνει διαδηλωτές και δεν θα εκτελούσε διαδηλωτές , ένα σημάδι ότι μπορεί να μην διατάξει επιθέσεις εφόσον σταματήσει η καταστολή.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ φάνηκε ικανοποιημένος με τις αναφορές ότι το Ιράν δεν επρόκειτο να εκτελέσει διαδηλωτές. «Καλά νέα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί!» Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής δήλωσαν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να καθυστερεί καθώς στρατιωτικά μέσα κινούνται προς τη Μέση Ανατολή. Ένας αξιωματούχος του Κατάρ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστούν πέντε έως επτά ημέρες για να προετοιμάσουν μια πλήρη επίθεση.

