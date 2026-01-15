Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει διαδηλώτρια

Δεκάδες βίντεο με αναγκαστικές «ομολογίες» διαδηλωτών ότι πήραν εντολές να προκαλέσουν χάος στο Ιράν προβάλλει η ιρανική κρατική τηλεόραση

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει διαδηλώτρια
Ανακρίσεις συλληφθέντων διαδηλωτών πραγματοποιεί προσωπικά ο αρχιδικαστής του Ιράν και σκληροπυρηνικός κληρικός, Γκολάμ - Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ. Βίντεο από τις ανακρίσεις και τις «ομολογίες» διαδηλωτών ότι συνεργάζονταν με το Ισραήλ προκειμένου να υποκινήσουν αναταραχές στη χώρα προβλήθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί από καθεστωτικά ΜΜΕ, ο Γκολάμ - Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, που είναι πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν, κάθεται μαζί με δύο άλλους αξιωματούχους, κάτω από τα πορτρέτα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Μία γυναίκα που κάθεται πλάτη στην κάμερα και φοράει ένα τσαντόρ με λουλούδια «ομολογεί» ότι συνεργαζόταν με Ισραηλινούς προκειμένου να υποκινήσει χάος στο Ιράν. Η γυναίκα παραδέχεται ότι έστειλε ένα μήνυμα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Έκανα κάτι που δεν μου το συγχωρώ. Έστειλα ένα μήνυμα…». «Σε ποιον;» ρωτάει κατ’ επανάληψη ο Ετζεΐ. «Δεν μπορώ ούτε να προφέρω το όνομά του. Τον χειρότερο άνθρωπο του Ισραήλ» απαντά η γυναίκα. «Έστειλε μηνύματα στον Νετανιάχου», παρεμβαίνει ένας άλλος αξιωματούχος.

Σε άλλο βίντεο απέναντί τους, κάθεται μια γυναίκα με το πρόσωπο της να έχει καλυφθεί με μαύρη μαντίλα και κόκκινη μπλούζα. Κατηγορείται ότι πετούσε τσιμεντόλιθους στις δυνάμεις ασφαλείας, από την ταράτσα ενός κτιρίου στην Τεχεράνη.
«Δεν ξέρω τι συνέβη, για ποιον λόγο έκανα μια τέτοια βλακεία», ακούγεται να λέει με λυγμούς η γυναίκα.

Αναγκαστικές ομολογίες «ταραξιών»

Τις τελευταίες ημέρες, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεκάδες παρόμοια βίντεο με τις ανακρίσεις των «ταραξιών» από τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών. Όλοι τους φέρεται ότι παραδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, όσα τους καταλογίζονται. Αρκετές φορές στο παρελθόν το καθεστώς έχει προβάλλει αντίστοιχες «ομολογίες» διαδηλωτών και αντιφρονούντων.

Η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει τις αναγκαστικές ομολογίες των διαδηλωτών λίγες ημέρες αφού ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία. «Η μετάδοση ομολογιών που ελήφθησαν με εξαναγκασμό και βασανιστήρια, πριν από κάθε δικαστική διαδικασία, είναι αντίθετη με την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την IRH, τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.

Γκολάμ - Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ: Γνωστός για τον ρόλο σε μαζικές εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων

Την Τετάρτη, σε επίσκεψη πέντε ωρών που πραγματοποίησε σε μια φυλακή της Τεχεράνης, ο Γκολάμ - Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ υποσχέθηκε ότι οι συλληφθέντες διαδηλωτές θα δικαστούν «γρήγορα» σε δημόσιες δίκες.

Σε ένα βίντεο από την επίσκεψή του, σε μια αίθουσα διακοσμημένη με χαλιά, φαίνεται να ανακρίνει έναν κρατούμενο με γκρίζα στολή, που απαντούσε με σκυμμένο το κεφάλι στις κατηγορίες περί κατοχής κοκτέιλ μολότοφ.

Σε άλλο βίντεο, δύο έφηβοι που συνελήφθησαν στο Ισφαχάν «ομολογούν» ότι τους πλήρωσαν για να διαδηλώσουν.

Ο Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας υπερσυντηρητικός κληρικός που στο παρελθόν υπηρέτησε ως υπουργός Πληροφοριών. Είναι «ένας αμείλικτος εκτελεστής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα» έλεγε για αυτόν η αμερικανική ΜΚΟ United Against Nuclear Iran το 2024.

Οργανώσεις της αντιπολίτευσης τον κατηγορούν ότι έπαιξε ρόλο στις μαζικές εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων το 1988.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα υπενθύμισαν ότι το 2024 ο Ετζεΐ δάγκωσε στον ώμο έναν δημοσιογράφο με τον οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση και «έχει βάψει τα χέρια του με αίμα».

«Αν κάποιος έβαλε φωτιά σε κάποιον, τον αποκεφάλισε και έκαψε τη σορό του, οφείλουμε να κάνουμε γρήγορα τη δουλειά μας» δήλωσε ο ίδιος την Τετάρτη, κατά την επίσκεψή του στη φυλακή όπου κρατούνται οι διαδηλωτές. Η καθυστέρηση «δεν θα έχει τις ίδιες επιπτώσεις», πρόσθεσε.

