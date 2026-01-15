Λευκός Οίκος για Ιράν: «Όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές»

«Όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές»....

Αυτό ήταν το μήνυμα από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, η οποία δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν για «σοβαρές συνέπειες» εάν οι δολοφονίες συνεχιστούν.

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε επίσης ότι το Ιράν σταμάτησε 800 εκτελέσεις διαδηλωτών που είχαν αρχικά προβλεφθεί να γίνουν χθες και επισήμανε πως «όλες οι επιλογές» παραμένουν στο τραπέζι της αμερικανικής πλευράς.

Επιβεβαίωσε επίσης πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως γράφουν οι New York Times, του ζήτησε να μην επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γκουτέρες

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, μίλησε τηλεφωνικά με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αραγκί είπε στον Γκουτέρες ότι οι πρόσφατες διαμαρτυρίες στη χώρα ξεκίνησαν ως ειρηνικές συγκεντρώσεις ανθρώπων που εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για την οικονομική κατάσταση της χώρας και εξελίχθηκαν σε βία λόγω της «παρέμβασης τρομοκρατικών στοιχείων», μια συχνά επαναλαμβανόμενη θέση της ιρανικής κυβέρνησης.

Κατηγόρησε άμεσα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για την υποστήριξη των «τρομοκρατών».

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Γκουτέρες απέρριψε την ξένη στρατιωτική επέμβαση σε οποιαδήποτε χώρα και τόνισε τη σημασία της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κυβερνήσεις.

Κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σύντομα συνάντηση για την κατάσταση στο Ιράν.

Εκτεταμένη απαγόρευση κυκλοφορίας

Απόψε ισχύει εκτεταμένη απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρο το Ιράν. Οι δυνάμεις ασφαλείας του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν, με την υποστήριξη των χερσαίων και πληροφοριακών μονάδων του IRGC, έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις για να εκφοβίσουν το κοινό και να αποτρέψουν διαμαρτυρίες.

