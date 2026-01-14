Ουκρανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Μιχαΐλο Φεντόροφ - Τέταρτος από την έναρξη του πολέμου

Στην εκλογή νέου υπουργού Άμυνας προχώρησε το κοινοβούλιο της Ουκρανίας την Τετάρτη (14/01) τον τέταρτο από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στη χώρα πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το κοινοβούλιο διόρισε τον Μιχαΐλο Φεντόροφ ως νέο υπουργό Άμυνας και αυτός υποσχέθηκε να προχωρήσει σε καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου ο οποίος συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο 34χρονος Φεντόροφ είχε προηγουμένως διατελέσει πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης. Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της απάντησης της Ουκρανίας στην εισβολή της Ρωσίας με χρήση τεχνολογιών αιχμής. Ιδιαίτερα βοήθησε να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα στις δυνάμεις της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή αναπτύσσοντας τερματικά Starlink.

Ο Φεντόροφ είχε επίσης σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας αποκαλούμενης «γραμμής drone» - μιας αμυντικής γραμμής από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα με στόχο την πρόκληση των μέγιστων δυνατών απωλειών στα ρωσικά στρατεύματα.

Company @HimeraUkraine has raised $2.5+ million. Its solutions are already in use by Ukrainian units and are scaling across Europe and the United States. We support Ukrainian defense tech — technologies that strengthen Ukraine’s defense capabilities. pic.twitter.com/JNhaKK86mF — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) December 18, 2025

«Σήμερα είναι αδύνατο να πολεμήσεις με νέες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας μια παλιά οργανωτική δομή. Χρειαζόμαστε συνολικές αλλαγές», δήλωσε ο Φεντόροφ παρουσιάζοντας στους βουλευτές ένα σχέδιο δράσης πριν από την ψηφοφορία.

«Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε το σύστημα: να μεταρρυθμίσουμε το στρατό, να βελτιώσουμε την υποδομή στις γραμμές του μετώπου, να εξαλείψουμε τα ψέματα και τη διαφθορά και να κάνουμε νέα κουλτούρα την ηγεσία και την εμπιστοσύνη», πρόσθεσε.

Ανασχηματισμός μετά το σκάνδαλο διαφθοράς

Ο Φεντόροφ αναλαμβάνει τη θέση του εβδομάδες μόλις ύστερα από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα που προκάλεσε θυμό στην κοινή γνώμη για την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ουκρανοί στρατιώτες της 48ης ταξιαρχίας πυροβολικού πυροβολούν με αυτοκινούμενο ολμοβόλο 2s22 Bohdana προς τις ρωσικές θέσεις στο μέτωπο του πολέμου στην περιοχή του Χαρκόβου της Ουκρανίας, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026. AP/Yevhen Titov

Ο διορισμός του εντάσσεται στον ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο Ζελένσκι, διορίζοντας επίσης ένα δημοφιλή επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών στο κέντρο της διοίκησής του, ως προσωπάρχη.

Ο Φεντόροφ δήλωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις του θα επικεντρωθούν στην ψηφιοποίηση του στρατού, την αύξηση της χρήσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τεχνητής νοημοσύνης και στην ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας.

«Περισσότερα ρομπότ - λιγότερες απώλειες. Περισσότερη τεχνολογία - λιγότερα θύματα», δήλωσε ο Φεντόροφ.

Διαβάστε επίσης