Ερέτρια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από συνομήλικους

Έντονη αναστάτωση έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Ερέτριας από τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε ένας 16χρονος. Ο ανήλικος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα μαθητών γυμνασίου, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο, έπειτα από αντιπαράθεση που φέρεται να σχετίζεται με ένα κορίτσι.

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ο 16χρονος υπέστη σοβαρό κάταγμα στη γνάθο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται. Οι έξι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό συνελήφθησαν, ωστόσο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το Star έφερε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 16χρονος να περπατά ανυποψίαστος στον δρόμο μαζί με τη φίλη του και έναν ακόμη φίλο, ενώ πίσω τους ακολουθούν οι ανήλικοι δράστες πάνω σε πατίνια. Λίγο πιο κάτω, η ομάδα των έξι τον πλησιάζει και του επιτίθεται με σφοδρότητα.

Ο μαθητής βρέθηκε αιμόφυρτος στο έδαφος, με σπασμένο σαγόνι και εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Οι μαρτυρίες προκαλούν σοκ: «Το παιδί ήταν γεμάτο αίματα, το σηκώσαμε και τραύλιζε. Τον είχαν διαλύσει», αναφέρει χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας.

Μετά τον ξυλοδαρμό, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος που προσπάθησε να βοηθήσει τον τραυματισμένο μαθητή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επίθεση ήταν στοχευμένη, ενώ είχε προηγηθεί φραστική προσβολή και υπήρχαν αρκετοί παρόντες κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού.