«Έκανα χιούμορ», απαντά ο Ράμα μετά τις αντιδράσεις για την δήλωση του για τους Έλληνες

«Τα γυρίζει» ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος απαντά ότι έκανε χιούμορ όταν δήλωσε ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Με ανάρτησή του στο Χ ο Έντι Ράμα υποστηρίζει ότι η δήλωση του απομονώθηκε από τα συμφραζόμενα και τόνισε ότι τρέφει θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό και ιδιαίτερο σεβασμό στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας (άτυπη μετάφραση):

«Είμαι έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και μερικών ανήσυχων Ελλήνων πολιτικών στον απολύτως αμερόληπτο αλλά χιουμοριστικό τόνο μου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο John Defterios στο πάνελ που διοργανώθηκε στο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι!

Είναι απίστευτο ότι μια φράση που ειπώθηκε ως αστείο μπορεί να απομονωθεί από τα συμφραζόμενα και να εξελιχθεί σε δημόσια αντιπαράθεση που τροφοδοτείται από εθνικιστικό πάθος, κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης!

Αλλά διαβεβαιώνω όλους όσους ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα είναι το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ότι ο ελληνικός πολιτισμός αξίζει τίποτα λιγότερο από θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι, για μένα, ένας αναντικατάστατος γείτονας και αδιαχώριστος αδελφός του αλβανικού λαού, και ότι τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Έχουμε καταλάβει ο ένας τον άλλον; Ελπίζω ναι.

Αλλά, σας παρακαλώ, μην μου ζητάτε να πάρω στα σοβαρά ως διάδοχο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη κάποιον που είναι αναστατωμένος ή προσβεβλημένος από το χιούμορ μου, απλώς επειδή γράφει και μιλάει ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων. Αυτό είναι όλο».

Διαβάστε επίσης