«Τρολάρισμα» Έντι Ράμα κατά Τραμπ για τον τερματισμό του «πολέμου» Αλβανίας-Αζερμπαϊτζάν - Βίντεο

Ο Άλβανος πρωθυπουργός Έντι Ράμα και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025.

Όρεξη για... τρολάρισμα του Τραμπ είχε ο Έντι Ράμα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, με τον Αλβανό πρωθυπουργό να αστειεύεται με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν και τον Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι έθεσε τέλος στον «πόλεμο» μεταξύ Τιράνων και Μπακού.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι είχε επιλύσει μια σύγκρουση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της «Αλβανίας», ενώ στην πραγματικότητα εννοούσε τη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Στεκόμενος δίπλα στον Μακρόν και τον Ιλχάμ Αλίεφ, ο Ράμα ζήτησε χαριτολογώντας από τον Μακρόν να ζητήσει συγγνώμη για το ότι δεν είχε συγχαρεί τους ηγέτες για την επίλυση της «σύγκρουσης μεταξύ Αλβανίας και Αζερμπαϊτζάν».

Albanian PM Rama to Macron:



You should congratulate Ilham Aliyev and me.



Trump has ended the conflict between us. https://t.co/6GhybUMMRe pic.twitter.com/lpjObSNFFt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Ο Ράμα είπε στον Μακρόν ότι έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και από τους δύο, επειδή ο Μακρόν δεν τους είχε συγχαρεί για την ειρηνευτική συμφωνία που είχε συνάψει ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ Αλβανίας και Αζερμπαϊτζάν, κάτι που προκάλεσε γέλια.

Ο Μακρόν απάντησε χαριτολογώντας ότι λυπόταν για αυτό και «χαστούκισε» τον Ράμα στο μάγουλο.

Στις 8 Αυγούστου, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν συμφωνία στο Λευκό Οίκο, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό των τριών δεκαετιών σύγκρουσης μεταξύ των δύο κρατών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Διαβάστε επίσης