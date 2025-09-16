Χωρίς την Diella το αλβανικό υπουργικό συμβούλιο – Τι θα γίνει με την εικονική υπουργό

Η Diella δεν θα ξεκινήσει κατά πως φαίνεται την υπουργική της θητεία

Χωρίς την υπουργό ρομπότ, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, θα προχωρήσει κατά πως φαίνεται ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης στην Αλβανία.

Ο Αλβανός πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι ανακοίνωσε τα ονόματα των 16 νέων υπουργών του υπουργικού συμβουλίου Ράμα. Τα διατάγματα θα αποσταλούν τώρα στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση Ράμα αναμένεται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, σε μια σύνοδο που θα μπορούσε να διαρκέσει δύο ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή. Στη συνέχεια, το νέο υπουργικό συμβούλιο θα πρέπει να ορκιστεί το Σύνταγμα ενώπιον της Προεδρίας.

Ωστόσο, στα διατάγματα του προέδρου Μπεγκάι, η εικονική υπουργός «Ντιέλα» απουσιάζει. Προς το παρόν αναφέρεται μόνο στο άρθρο 2 του πρώτου διατάγματος του προέδρου . Το τελευταίο, εκτός από τον διορισμό του Έντι Ράμα, πρωθυπουργού, διευκρίνισε ότι ασκεί επίσης την ευθύνη «για τη σύσταση και τη λειτουργία της εικονικής υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης «Ντιέλα».

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του, δήλωσε πρόσφατα ότι η «Ντιέλα»(Diella), που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς.

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την παρουσίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου του. Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».