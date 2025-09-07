Επιστήμονες ανέπτυξαν σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την οφθαλμολογία

Επιστήμονες από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας συμμετείχαν σε ένα διεθνές έργο για την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην οφθαλμολογία.

Το αποτέλεσμα της μελέτης ήταν το μοντέλο EyeFM, το οποίο καταδεικνύει σημαντική αύξηση στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αποτελεσματικότητα των κλινικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την γραμματέα Τύπου του πανεπιστημίου, Αγκάτα Πουστούλκα, τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Medicine. Το σύστημα εκπαιδεύτηκε σε 14,5 εκατομμύρια οφθαλμολογικές εικόνες και 400.000 κλινικά κείμενα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Η επικύρωση του μοντέλου περιελάμβανε αναδρομική ανάλυση, δοκιμές με ειδικούς από διαφορετικές περιοχές και μια τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη στην οποία συμμετείχαν 668 ασθενείς και 16 γιατροί. Η χρήση του EyeFM επέτρεψε την αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας από 75,4% σε 92,2% και της ορθότητας των αποφάσεων για περαιτέρω θεραπεία - από 80,5% σε 92,2%.

Σε τι βοηθά το σύστημα

Σύμφωνα με τον καθηγητή Άντριαν Σμεντόφσκι, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, το σύστημα βοηθά τους γιατρούς να παράγουν πιο τυποποιημένες αναφορές και οι ασθενείς είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν τις συστάσεις θεραπείας. Ένα άλλο πλεονέκτημα του EyeFM είναι η χρήση πιο οικονομικά προσιτών μεθόδων απεικόνισης σε περιπτώσεις όπου προηγουμένως απαιτούνταν δαπανηρές διαδικασίες.

Η δημοσίευση στο Nature Medicine, ένα από τα κορυφαία ιατρικά περιοδικά στον κόσμο, υπογραμμίζει τη σημασία της μελέτης και τις δυνατότητές της για κλινική πρακτική.