Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

Η Τζένιφερ Λόπεζ προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού, κατά την άποψη των χρηστών, φάνηκε αγενής με τον φωτογράφο Κολ Γουόλισερ στα Βραβεία «Χρυσές Σφαίρες» στο Λος Άντζελες.

Οι δυο τους αντάλλαξαν έναν σύντομο χαιρετισμό και στη συνέχεια εκείνος εξήγησε στην 56χρονη σταρ πώς να ποζάρει.

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην τελετή των βραβείων «Χρυσές Σφαίρες 2026» / AP

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην τελετή των βραβείων «Χρυσές Σφαίρες 2026» / AP

«Χαίρομαι που σε βλέπω ξανά. Φαίνεσαι εκπληκτική. Μείνε στη θέση του αστεριού, ναι, εκεί», είπε. Έπειτα τη ρώτησε αν είχε κάποια ιδέα για την κίνησή της ή αν απλώς θα κοιτούσε την κάμερα και θα πόζαρε ή θα γύριζε αλλού.

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν απάντησε στην ερώτηση, αλλά γύρισε και πόζαρε. Εκείνος συνέχισε να της εξηγεί πώς θα την κατέγραφε η κάμερα και είπε: «3, 2, 1, δράση».

? Jennifer Lopez no Golden Globes.

? Cole Walliser pic.twitter.com/zAKoSGtU61

— Re_jlo (@re_jlo) January 14, 2026



Όταν η Λόπζε πόζαρε, εκείνος την επαίνεσε: «Δυναμική όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ παιδιά». Η τραγουδίστρια χαιρέτησε με το χέρι και συνέχισε να περπατάει.

Πολλοί χρήστες στα social media που παρακολούθησαν το απόσπασμα χαρακτήρισαν «αγενή» την στάση της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιο, καθώς φάνηκε σαν να αγνοεί επιδεικτικά τον Γουόλισερ.

J.Lo Is Being Slammed For Her "Rude" Attitude While Doing The Golden Globes Glambot https://t.co/CVmxR4ZHdI

— BuzzFeed (@BuzzFeed) January 16, 2026



«Ούτε καν του μίλησε», «Ήταν αγενής ή απλώς ήταν ο εαυτός της;», «Καμία χαμογελαστή έκφραση; Κανένας χαιρετισμός; Τίποτα;», «Πιστεύω σε κάθε φήμη που έχω ακούσει για εκείνη», είναι μερικά από τα σχόλια.

Διαβάστε επίσης