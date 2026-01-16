Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

Ποιους αφορά η επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι
Επιδότηση ύψους έως και 30.000 ευρώ έρχεται για αλλάγη οχήματος με δανειοδότηση δεκαετούς διάρκειας με κρατική εγγύηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δικαιούχοι για επιδότηση αντικατάστασης οχήματος είναι:

  • Οικογένειες με παιδιά
  • Κάτοικοι απομακρυσμένων νησιωτικών ή ορεινών περιοχών
  • Άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι
  • Φοιτητές με χαμηλό εισόδημα
  • Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ανάγκες μεταφοράς

Τα κριτήρια

  • Βασικό εισοδηματικό όριο από 25.000 ευρώ ετησίως
  • Μπορεί να φτάσει έως και 30.000 ευρώ, βάσει κοινωνικών χαρακτηριστικών

Η κρατική επιδότηση για την αγορά του νέου οχήματος χορηγείται με δάνειο δεκαετούς διάρκειας με κρατική εγγύηση.

Τέλος, θα υπάρχουν επιπλέον ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, για κόστη φόρτισης ή υποδομών.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2026, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή του σε πανελλαδικό επίπεδο.

