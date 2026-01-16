Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

Επιδότηση ύψους έως και 30.000 ευρώ έρχεται για αλλάγη οχήματος με δανειοδότηση δεκαετούς διάρκειας με κρατική εγγύηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δικαιούχοι για επιδότηση αντικατάστασης οχήματος είναι:

Οικογένειες με παιδιά

Κάτοικοι απομακρυσμένων νησιωτικών ή ορεινών περιοχών

Άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι

Φοιτητές με χαμηλό εισόδημα

Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ανάγκες μεταφοράς

Τα κριτήρια

Βασικό εισοδηματικό όριο από 25.000 ευρώ ετησίως

Μπορεί να φτάσει έως και 30.000 ευρώ, βάσει κοινωνικών χαρακτηριστικών

Η κρατική επιδότηση για την αγορά του νέου οχήματος χορηγείται με δάνειο δεκαετούς διάρκειας με κρατική εγγύηση.

Τέλος, θα υπάρχουν επιπλέον ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, για κόστη φόρτισης ή υποδομών.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2026, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή του σε πανελλαδικό επίπεδο.

