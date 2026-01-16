Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι
Ποιους αφορά η επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου - Τα εισοδηματικά κριτήρια
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επιδότηση ύψους έως και 30.000 ευρώ έρχεται για αλλάγη οχήματος με δανειοδότηση δεκαετούς διάρκειας με κρατική εγγύηση.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δικαιούχοι για επιδότηση αντικατάστασης οχήματος είναι:
- Οικογένειες με παιδιά
- Κάτοικοι απομακρυσμένων νησιωτικών ή ορεινών περιοχών
- Άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι
- Φοιτητές με χαμηλό εισόδημα
- Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ανάγκες μεταφοράς
Τα κριτήρια
- Βασικό εισοδηματικό όριο από 25.000 ευρώ ετησίως
- Μπορεί να φτάσει έως και 30.000 ευρώ, βάσει κοινωνικών χαρακτηριστικών
Η κρατική επιδότηση για την αγορά του νέου οχήματος χορηγείται με δάνειο δεκαετούς διάρκειας με κρατική εγγύηση.
Τέλος, θα υπάρχουν επιπλέον ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, για κόστη φόρτισης ή υποδομών.
Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2026, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή του σε πανελλαδικό επίπεδο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Φωτήλας σε Κώστα Σβόλη: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»
17:53 ∙ WHAT THE FACT
«Dry January»: Τι γίνεται στο σώμα μας όταν απέχουμε ένα μήνα από το αλκοόλ
17:52 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Προβλήματα στο X - «Κάτω» για 2η φορά σε μία εβδομάδα
12:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ