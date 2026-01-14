Αυτοκίνητο: Η Ευρώπη θα εκδώσει νέες οδηγίες για την τιμολόγηση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οδηγίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άρση των δασμών σε ορισμένα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται στην ΕΕ από την Κίνα, ιδίως στο Cupra Tavascan της Volkswagen.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θεσπίζει μια διαδικασία για τις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να θέτουν εθελοντικά όρια στον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που αποστέλλουν από την Κίνα στην Ευρώπη. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα ορίσουν επίσης ελάχιστες τιμές για τις οποίες θα πωλούν αυτά τα αυτοκίνητα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που περιορίζουν τον αριθμό των εισαγόμενων ηλεκτρικών οχημάτων και δεσμεύονται να ορίσουν κατώτατες τιμές θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τους δασμούς κατά των επιδοτήσεων έως και 35% που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2024 στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, αναφέρει το Bloomberg.

«Έχουμε δηλώσει από την αρχή, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως η ερευνητική αρχή σε αυτή την υπόθεση, ότι είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις στους δασμούς κατά των επιδοτήσεων που επιβάλαμε», δήλωσε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πλαίσιο που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ήρθε σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει να αναπτύξει περισσότερους εμπορικούς δεσμούς με περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σε απάντηση στους εκτεταμένους δασμούς και άλλες πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ.

Οποιαδήποτε ρύθμιση για τις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να αποφεύγουν την καταβολή των δασμών στις αποστολές ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη ενδέχεται να μην τεθεί σε ισχύ σύντομα. Το σχέδιο κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να εγκριθεί ξεχωριστά όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρουν οι The New York Times.

Η νέα διαδικασία έρχεται μετά την παραβίαση των όρων της συμφωνίας της Volkswagen με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αυτόν τον χειμώνα, προσφέροντας εθελοντικά τον περιορισμό των αποστολών στην Ευρώπη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων Cupra από το εργοστάσιό της στο Χεφέι της Κίνας και τον καθορισμό μιας μη ανακοινωθείσας ελάχιστης τιμής για τα Cupra κατά την άφιξή τους στην Ευρώπη.

Σε αντάλλαγμα, η Volkswagen ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει να εισπράττει τον δασμό κατά των επιδοτήσεων ύψους 20,7% για το Cupra. Η κίνηση της επιτροπής χθες ορίζει μια διαδικασία για την εξέταση τέτοιων αιτημάτων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι του εμπορίου ήταν επιφυλακτικοί ως προς την αποδοχή συμφωνιών που επιτρέπουν στις αυτοκινητοβιομηχανίες να ορίζουν υψηλές ελάχιστες τιμές για τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να καθορίζουν τις τιμές και να αποκομίζουν τα κέρδη από τις περιορισμένες πωλήσεις στην Ευρώπη αντί να πληρώνουν δασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε παρόμοια συμφωνία το 2013, με την οποία οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλιακών πάνελ όριζαν υψηλές ελάχιστες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά, με αντάλλαγμα την αποφυγή των δασμών. Η κινεζική βιομηχανία ηλιακής ενέργειας αποκόμισε μεγάλα κέρδη από αυτές τις υψηλές τιμές και επένδυσε τα χρήματα σε νέα εργοστάσια.