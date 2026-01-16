Ολλανδία: Φοιτήτριες υποχρεώθηκαν ζουν με μετανάστες για να «βοηθούσαν στην ένταξη» τους

Mετανάστες μεταφέρουν μια τσάντα ενώ επιστρέφουν στο δωμάτιό τους στην πρώην φυλακή Bijlmerbajes στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (2017)

Ανατριχιαστικές υποθέσεις και περιγραφές για τα όσα συμβαίνουν σε ένα κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, αποκαλύπτει ένα ντοκιμαντέρ, που προβάλλεται αυτές της ημέρες.

125 φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να «συγκατοικήσουν» με 125 μετανάστες στο συγκρότημα Stek Oost, που βρίσκεται στην περιοχή Watergraafsmeer, ώστε να τους «βοηθήσουν στην ένταξη» και να «γίνουν φίλοι».

Αυτό που αρχικά θεωρήθηκε πράξη ανθρωπιάς μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη και άγρια σεξουαλική κακοποίηση, με επιθέσεις και βία.

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ

De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen.

Οι φοιτητές που ζουν εκεί είπαν στο ολλανδικό ερευνητικό πρόγραμμα Zembla, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail, ότι αντιμετώπισαν πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση, βία, καταδίωξη και ισχυρίστηκαν ακόμη και ότι είχε λάβει χώρα ομαδικός βιασμός. Παρά τις καταγγελίες τους αγνοήθηκαν.

Ένας άνδρας είπε στην εκπομπή ότι ένας πρόσφυγας τον απείλησε με ένα κουζινομάχαιρο οκτώ ιντσών.

Σε μια συγκλονιστική περίπτωση, μια πρώην κάτοικος είπε ότι ένας Σύριος τη βίασε αφού την κάλεσε στο δωμάτιό του για να παρακολουθήσει μια ταινία και στη συνέχεια αρνήθηκε να την αφήσει να φύγει.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Αμάντα, είπε: «Ήθελε να μάθει ολλανδικά, να μορφωθεί. Ήθελα να τον βοηθήσω».

Η Αμάντα περιέγραψε πώς της ζήτησε πολλές φορές να έρθει στο δωμάτιό του. Τελικά υποχώρησε και συμφώνησε να δει μια ταινία μαζί του.

Ωστόσο, σύντομα την έκανε να νιώσει άβολα και εκείνη ζήτησε να φύγει, μόνο για να την παγιδεύσει στο δωμάτιό του και να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Παρά την υποβολή αναφοράς στην αστυνομία μετά το περιστατικό το 2019, η αστυνομία απέσυρε την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Αλλά μόλις έξι μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα που ζει στο Stek Oost σήμανε συναγερμό για τη Σύρια, λέγοντας στον σύλλογο στέγασης που διαχειρίζεται το συγκρότημα ότι ανησυχεί για την ασφάλεια της ίδιας και άλλων γυναικών που ζουν εκεί.

Αλλά η τοπική αρχή, η οποία είχε δημιουργήσει τη συμφωνία, ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να εκδιωχθεί ο άνδρας, ισχυρίζεται το ντοκιμαντέρ Zembla.

Μόνο όταν συνελήφθη επίσημα τον Μάρτιο του 2022 έφυγε από το φοιτητικό-προσφυγικό συγκρότημα. Αργότερα καταδικάστηκε για τον βιασμό της Αμάντα και ενός άλλου κατοίκου, σε μόλις τρία χρόνια φυλάκιση το 2024.

Η Carolien de Heer, πρόεδρος της περιφέρειας της ανατολικής περιφέρειας του Άμστερνταμ, όπου βρίσκεται το Stek Oost, ισχυρίστηκε ότι ήταν νομικά δύσκολο να απομακρυνθούν οι άνθρωποι από τα διαμερίσματα

Σε μια άλλη τρομακτική περίπτωση που αναφέρθηκε από το πρόγραμμα, η Stadgenoot, η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκρότημα, υποψιάστηκε ότι ένας «ομαδικός βιασμός» έλαβε χώρα σε ένα από τα διαμερίσματά της το καλοκαίρι του 2023.

Η αστυνομία δήλωσε άγνοια για το περιστατικό στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, αν και παραδέχθηκε ότι είχε λάβει επτά αναφορές για σεξουαλική επίθεση.

Από τότε που άνοιξε το 2018, ο Stek Oost έχει αντιμετωπίσει πολλούς παρόμοιους ισχυρισμούς. Το 2022, ο ολλανδικός τηλεοπτικός σταθμός AT5 ανέφερε ότι ένας πρόσφυγας είχε κατηγορηθεί για έξι σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2021.

Ενεπλάκη σε μια παρατεταμένη δικαστική διαμάχη με τις τοπικές αρχές, οι οποίες αγωνίστηκαν για να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει το Stek Oost.

Από την πλευρά της, η Stadgenoot ήθελε να κλείσει το συγκρότημα ήδη από το 2023, αλλά η τοπική αρχή αρνήθηκε.

Nieuws | Woningcorporatie Stadgenoot wilde stoppen met het Amsterdamse woonproject Stek Oost, omdat ze de veiligheid van de bewoners niet meer kon garanderen. Dit blijkt uit vertrouwelijke stukken die in het bezit zijn van Zembla.

Ωστόσο, θα κλείσει έως το 2028 μετά τη λήξη της σύμβασης.