Ολλανδία: Φοιτήτριες υποχρεώθηκαν ζουν με μετανάστες για να «βοηθούσαν στην ένταξη» τους

Μία αποκαλυπτική έρευνα για το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών που έχει γίνει «κόλαση» για νεαρούς φοιτητές και φοιτήτριες - Οι αρχές αγνοούν τις καταγγελίες τους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ολλανδία: Φοιτήτριες υποχρεώθηκαν ζουν με μετανάστες για να «βοηθούσαν στην ένταξη» τους

Mετανάστες μεταφέρουν μια τσάντα ενώ επιστρέφουν στο δωμάτιό τους στην πρώην φυλακή Bijlmerbajes στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (2017)

AP/Muhammed Muheisen
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανατριχιαστικές υποθέσεις και περιγραφές για τα όσα συμβαίνουν σε ένα κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, αποκαλύπτει ένα ντοκιμαντέρ, που προβάλλεται αυτές της ημέρες.

125 φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να «συγκατοικήσουν» με 125 μετανάστες στο συγκρότημα Stek Oost, που βρίσκεται στην περιοχή Watergraafsmeer, ώστε να τους «βοηθήσουν στην ένταξη» και να «γίνουν φίλοι».

Αυτό που αρχικά θεωρήθηκε πράξη ανθρωπιάς μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη και άγρια σεξουαλική κακοποίηση, με επιθέσεις και βία.

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ

Οι φοιτητές που ζουν εκεί είπαν στο ολλανδικό ερευνητικό πρόγραμμα Zembla, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail, ότι αντιμετώπισαν πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση, βία, καταδίωξη και ισχυρίστηκαν ακόμη και ότι είχε λάβει χώρα ομαδικός βιασμός. Παρά τις καταγγελίες τους αγνοήθηκαν.

Ένας άνδρας είπε στην εκπομπή ότι ένας πρόσφυγας τον απείλησε με ένα κουζινομάχαιρο οκτώ ιντσών.

Σε μια συγκλονιστική περίπτωση, μια πρώην κάτοικος είπε ότι ένας Σύριος τη βίασε αφού την κάλεσε στο δωμάτιό του για να παρακολουθήσει μια ταινία και στη συνέχεια αρνήθηκε να την αφήσει να φύγει.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Αμάντα, είπε: «Ήθελε να μάθει ολλανδικά, να μορφωθεί. Ήθελα να τον βοηθήσω».

Η Αμάντα περιέγραψε πώς της ζήτησε πολλές φορές να έρθει στο δωμάτιό του. Τελικά υποχώρησε και συμφώνησε να δει μια ταινία μαζί του.

Ωστόσο, σύντομα την έκανε να νιώσει άβολα και εκείνη ζήτησε να φύγει, μόνο για να την παγιδεύσει στο δωμάτιό του και να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Παρά την υποβολή αναφοράς στην αστυνομία μετά το περιστατικό το 2019, η αστυνομία απέσυρε την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Αλλά μόλις έξι μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα που ζει στο Stek Oost σήμανε συναγερμό για τη Σύρια, λέγοντας στον σύλλογο στέγασης που διαχειρίζεται το συγκρότημα ότι ανησυχεί για την ασφάλεια της ίδιας και άλλων γυναικών που ζουν εκεί.

Αλλά η τοπική αρχή, η οποία είχε δημιουργήσει τη συμφωνία, ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να εκδιωχθεί ο άνδρας, ισχυρίζεται το ντοκιμαντέρ Zembla.

Μόνο όταν συνελήφθη επίσημα τον Μάρτιο του 2022 έφυγε από το φοιτητικό-προσφυγικό συγκρότημα. Αργότερα καταδικάστηκε για τον βιασμό της Αμάντα και ενός άλλου κατοίκου, σε μόλις τρία χρόνια φυλάκιση το 2024.

Η Carolien de Heer, πρόεδρος της περιφέρειας της ανατολικής περιφέρειας του Άμστερνταμ, όπου βρίσκεται το Stek Oost, ισχυρίστηκε ότι ήταν νομικά δύσκολο να απομακρυνθούν οι άνθρωποι από τα διαμερίσματα

Σε μια άλλη τρομακτική περίπτωση που αναφέρθηκε από το πρόγραμμα, η Stadgenoot, η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκρότημα, υποψιάστηκε ότι ένας «ομαδικός βιασμός» έλαβε χώρα σε ένα από τα διαμερίσματά της το καλοκαίρι του 2023.

Η αστυνομία δήλωσε άγνοια για το περιστατικό στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, αν και παραδέχθηκε ότι είχε λάβει επτά αναφορές για σεξουαλική επίθεση.

Από τότε που άνοιξε το 2018, ο Stek Oost έχει αντιμετωπίσει πολλούς παρόμοιους ισχυρισμούς. Το 2022, ο ολλανδικός τηλεοπτικός σταθμός AT5 ανέφερε ότι ένας πρόσφυγας είχε κατηγορηθεί για έξι σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2021.

Ενεπλάκη σε μια παρατεταμένη δικαστική διαμάχη με τις τοπικές αρχές, οι οποίες αγωνίστηκαν για να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει το Stek Oost.

Από την πλευρά της, η Stadgenoot ήθελε να κλείσει το συγκρότημα ήδη από το 2023, αλλά η τοπική αρχή αρνήθηκε.

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ

Ωστόσο, θα κλείσει έως το 2028 μετά τη λήξη της σύμβασης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Νέα επιχείρηση του συριακού στρατού κατά των Κούρδων στο Χαλέπι

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν βομβαρδιστικά και αεροπλανοφόρα καθώς ο Τραμπ ευχαριστεί την Τεχεράνη

21:20WHAT THE FACT

Πολωνία: Δύο αγρότες ξεθάβουν έναν θησαυρό του 17ου αιώνα βγάζοντας πέτρες από το χωράφι τους

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 16/1/2025

21:02ΚΟΣΜΟΣ

 Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγίδευσε και δολοφόνησε τη σύζυγο του πάνω στο συζυγικό κρεβάτι για την ερωμένη Βραζιλιάνα νταντά

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά κατήγγειλε κλοπή οστών του συζύγου της για λύτρα στο TikTok

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε ντύνεται στα «λευκά» ξανά η χώρα

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Τι είπε για τις κάμερες που παρακολουθούσαν το σπίτι της - Οι υποψίες

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 16χρονος άρπαξε το αμάξι της μητέρας του - Τον καταδίωξαν και εμβόλισε περιπολικό

20:30LIFESTYLE

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήρθε νωρίτερα για την Έμιλι Ραταϊκόφσκι - Το βίντεο με καυτά κόκκινα εσώρουχα

20:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: «Πράσινη» εκδίκηση με άνετη νίκη στο ντέρμπι αιωνίων

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Ψαρρός: Πιθανό νέο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών το επόμενο διάστημα

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθούσαν στην ένταξη» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

20:07LIFESTYLE

«Χείμαρρος» ο Τσουρός με τις δηλώσεις Σολωμού: «Τι την κόφτει τι κάνουν οι 50άρηδες;

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γενέθλια Μελόνι: Η έκπληξη και το δώρο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Ισόβια στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 70χρονου στο Ηράκλειο

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Δεν θα πάει στο Μαξίμου ο Ανεστίδης - Θα αντικατασταθεί από τον Σέφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγίδευσε και δολοφόνησε τη σύζυγο του πάνω στο συζυγικό κρεβάτι για την ερωμένη Βραζιλιάνα νταντά

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 16/1/2025

21:02ΚΟΣΜΟΣ

 Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθούσαν στην ένταξη» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 16χρονος άρπαξε το αμάξι της μητέρας του - Τον καταδίωξαν και εμβόλισε περιπολικό

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ