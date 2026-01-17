Τσάντ: Επτά στρατιωτικοί νεκροί σε συγκρούσεις με παραστρατιωτικούς του Σουδάν

Η προχθεσινή μάχη ξέσπασε κοντά στην παραμεθόρια πόλη Τινέ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του Τσαντ.

Τσάντ: Επτά στρατιωτικοί νεκροί σε συγκρούσεις με παραστρατιωτικούς του Σουδάν
Επτά μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Τσαντ σκοτώθηκαν προχθές Πέμπτη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Σουδάν, όταν ενεπλάκησαν σε σύγκρουση με σουδανούς παραστρατιωτικούς, ανέφερε χθες Παρασκευή η κυβέρνηση στην Ντζαμενά.

Στο γειτονικό Τσαντ, ο πόλεμος που ξέσπασε στα μέσα Απριλίου ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους, εκ των οποίων σχεδόν ένα εκατομμύριο είναι πρόσφυγες στο Τσαντ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Ένοπλα στοιχεία των ΔΤΥ, που εμπλέκονται στη σουδανική εσωτερική ένοπλη σύρραξη, πέρασαν παράνομα τα σύνορα και διεξήγαγαν (...) επιχείρηση στο έδαφος του Τσαντ, στοχοποιώντας τις δυνάμεις Άμυνας και Ασφάλειας και πολίτες στο ανατολικό τμήμα της χώρας», ανέφερε χθες βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μααμάτ Σερίφ στην ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Αυτές οι αφόρητες επιθέσεις, που αποτελούν καταφανή, σοβαρή και επανειλημμένη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της Δημοκρατίας του Τσαντ, στοίχισαν τη ζωή σε επτά στρατιώτες μας, πεσόντες στο πεδίο της τιμής, και τραυμάτισαν πολλούς άλλους», διευκρινίζει το κείμενο.

Την 26η Δεκεμβρίου, δυο μέλη του στρατού του Τσαντ σκοτώθηκαν σε επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος αποδοθείσα στις ΔΤΥ στα σύνορα.

Η προχθεσινή μάχη ξέσπασε κοντά στην παραμεθόρια πόλη Τινέ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του Τσαντ.

«Το Τσαντ δεν έχει πάρει το μέρος καμιάς πλευράς σε αυτόν τον πόλεμο και δεν θα ανεχθεί επ’ ουδενί αυτός ο πόλεμος, αποκλειστικά μεταξύ Σουδανών, να εξαχθεί στο έδαφός του», προειδοποίησε για «τελευταία φορά», επί ποινή «άμεσης ανταπόδοσης», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σερίφ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν και εξοπλίζουν τους σουδανούς παραστρατιωτικούς, καταδίκασαν την επίθεση με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν μέσω X, χωρίς ωστόσο να την αποδώσουν στις ΔΤΥ.

Τα ΗΑΕ «καταδικάζουν (...) την επίθεση που διαπράχθηκε από ένοπλη ομάδα στο νότιο Τσαντ», ανέφερε η διπλωματία των Εμιράτων.

Πάνω από 1.000 ημέρες πολέμου

Ο πόλεμος έχει κόψει το Σουδάν στα δυο: ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας, οι ΔΤΥ κυριαρχούν σε όλη την αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), που αποτελεί το ένα τρίτο της πελώριας σουδανικής επικράτειας, καθώς και, μαζί με συμμάχους τους, σε κάποιες περιοχές του νότου.

Στα τέλη Οκτωβρίου, οι ΔΤΥ κυρίευσαν εντέλει την Ελ Φάσερ, την τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας του Νταρφούρ που δεν είχε πέσει στα χέρια τους, εδραιώνοντας την κυριαρχία τους και στις πέντε πολιτείες της περιοχής. Οι παραστρατιωτικοί κατηγορήθηκαν τότε για σωρεία φρικαλεοτήτων από μη κυβερνητικές οργανώσεις και αυτόπτες μάρτυρες.

Πλέον, οι ΔΤΥ επικεντρώνουν την πολεμική τους προσπάθεια στην περιοχή Κορντοφάν, στο κεντρικό Σουδάν, με σκοπό να κυριεύσουν πόλεις και να πλησιάσουν την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

«Χίλιες και πλέον ημέρες πολέμου στο Σουδάν προκάλεσαν πελώρια δεινά και τη μεγαλύτερη κρίση εξαναγκαστικού εκτοπισμού της εποχής μας», τόνιζε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο Μπαρχάμ Σάλεχ.

