Σε νέο ιδιοκτήτη το ξενοδοχειακό συγκρότημα Adel Paradise έναντι 3,45 εκατ. ευρώ
Χρυσό deal στον χώρο των ξενοδοχειακών μονάδων αφού το Adel Paradise άλλαξε χέρια και πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη με με ένα τεράστιο ποσό.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πλειοδοτική διαδικασία για το ξενοδοχείο Adel Paradise, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ρεθύμνου. Η τετράστερη τουριστική μονάδα κατακυρώθηκε στον νέο ιδιοκτήτη με το ποσό των 3.450.001 ευρώ. Το τελικό τίμημα παρουσίασε σημαντική άνοδο σε σύγκριση με την τιμή εκκίνησης, η οποία είχε οριστεί αρχικά στα 2.600.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:41 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Άδωνις Γεωργιάδης: Η στιγμή που στέλνει «καρδούλα» σε άγνωστη ασθενή - «Σας αγαπώ»
23:00 ∙ LIFESTYLE
Με αυτή την κοπέλα έχει σοβαρή σχέση ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός
22:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τουρκία: Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών ο Ουμίτ Καράν
22:39 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του
22:31 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT
17:09 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ