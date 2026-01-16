Σε νέο ιδιοκτήτη το ξενοδοχειακό συγκρότημα Adel Paradise έναντι 3,45 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πλειοδοτική διαδικασία για το ξενοδοχείο Adel Paradise, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ρεθύμνου. Η τετράστερη τουριστική μονάδα κατακυρώθηκε στον νέο ιδιοκτήτη με το ποσό των 3.450.001 ευρώ. Το τελικό τίμημα παρουσίασε σημαντική άνοδο σε σύγκριση με την τιμή εκκίνησης, η οποία είχε οριστεί αρχικά στα 2.600.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας