Ιράν: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν βομβαρδιστικά και αεροπλανοφόρα καθώς ο Τραμπ ευχαριστεί την Τεχεράνη

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αναχωρεί από τη Ναυτική Βάση Νόρφολκ, στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στις 23 Ιουνίου 2025.

Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ανέστειλε μια άμεση επίθεση, στέλνοντας τις ευχαριστίες του στην ιρανική ηγεσία για την ακύρωση πάνω από 800 προγραμματισμένων δημόσιων απαγχονισμών, αλλά ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πόλεμο.

Σύμφωνα με ανεπίσημες αναφορές, τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη C-17A της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς τη στρατηγική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, ένα κλασικό ορμητήριο για βαριά βομβαρδιστικά που στοχεύουν τη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, αναφορές υποδηλώνουν ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George Bush κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο.

Το Fox News επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν ενεργά την αεροπορική, χερσαία και θαλάσσια παρουσία τους για να παράσχουν στον Πρόεδρο «μια ποικιλία στρατιωτικών επιλογών».

Οι απαιτήσεις του Witkoff

Ρωσικές πηγές έχουν διαρρεύσει τις λεπτομέρειες του τελεσιγράφου που επέβαλε ο Ειδικός Απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ. Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για μια συμφωνία είναι απόλυτες:

Πλήρης διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου. Δραστική μείωση των αποθεμάτων πυραύλων. Καταστροφή 2.000 κιλών εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού. Πλήρης διακοπή της υποστήριξης προς τις πολιτοφυλακές-εξουσιοδοτημένους.

Στο παρασκήνιο, η ένταση σιγοβράζει μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσινγκτον. Ενώ ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «έπεισε τον εαυτό του» να μην επιτεθεί ακόμα, το Axios αναφέρει ότι μια επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύγχυση επικρατεί στο Ισραήλ: ενώ χθες δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προέτρεψε τον Τραμπ να καθυστερήσει λόγω «έλλειψης ετοιμότητας», ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού εξέδωσε σήμερα μια διευκρίνιση δηλώνοντας ότι ο στρατός είναι πλήρως προετοιμασμένος τόσο για επίθεση όσο και για άμυνα. Εν τω μεταξύ, αναφορές δείχνουν ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ σε μια ξέφρενη προσπάθεια να συντονίσουν τη στρατηγική πριν κλείσει το χρονικό περιθώριο.

