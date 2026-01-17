Πέθανε ο πρώην βουλευτής και υπουργός Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας ήταν 95 ετών

Newsbomb

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και υπουργός Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ηλικία 95 ετών πέθανε ο πρώην βουλευτής και υπουργός της ΝΔ Αλέξανδρος Παπαδόγγονας. Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Γεννήθηκε στην Τρίπολη και σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ. Μετεκπαιδεύτηκε στις Σχολές Υποβρυχίων τόσο της Ελλάδος όσο και των ΗΠΑ καθώς επίσης στη Σχολή Ναρκοπολέμου και Σχολή Οικονομικών Ναυτικού. Υπηρέτησε σε πολλά πολεμικά πλοία και υποβρύχια καθώς και σε επιτελικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Έλαβε ενεργό μέρος στο αντιδικτατορικό κίνημα του Ναυτικού το 1973 όπου για τη δραστηριότητά του εκείνη συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Μετά τη Μεταπολίτευση το 1974 επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς απ' όπου και αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου ν' ασχοληθεί με τη πολιτική και να λάβει μέρος στις εκλογές. Εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ανέλαβε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-77). Επανεκλέχθηκε βουλευτής το 1977 και ορίστηκε υπουργός Συγκοινωνιών (1977-80). Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε αρχικά αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, από τον Απρίλιο του 1990 έως τον Αύγουστο του 1991, και στη συνέχεια (για δεύτερη φορά στην καριέρα του) υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, από τον Δεκέμβριο του 1992 έως τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993 με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην κυβέρνηση.


Στη δεύτερη θητεία του ως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον εφοπλιστή Γεράσιμο Αγούδημο, ο οποίος τότε κυριαρχούσε στα δρομολόγια της «άγονης γραμμής», ενώ ως αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκρούστηκε με τον προϊστάμενό του υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, κυρίως για θέματα αμυντικής πολιτικής. Μετά την ήττα της ΝΔ το 1993, ο Παπαδόγγονας υποστήριξε ένθερμα το «Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου» (ΔΕΑΧ) Ελλάδας-Κύπρου το οποίο εφάρμοσαν οι Ανδρέας Παπανδρέου και Γλαύκος Κληρίδης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2'
Όσα πρέπει να ξέρετε
για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

το e-mail σας

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης
Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας έχει τιμηθεί από τον τέως βασιλιά με τον Ταξιάρχη του Φοίνικος, τον Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου, καθώς επίσης και με το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας. Επίσης έχει τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του Τάγματος Αξίας (Γαλλίας) και τον Ταξιάρχη του Τάγματος Βλαδιμηρέσκου (Ρουμανίας). Ως Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος τιμήθηκε και από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:05ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και υπουργός Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντ: Επτά στρατιωτικοί νεκροί σε συγκρούσεις με παραστρατιωτικούς του Σουδάν

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Προκειμένου η Γερμανία να γίνεται σεβαστή, πρέπει να μάθει να επιδιώκει τα συμφέροντά της»

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 47 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο - Εθνικό πένθος κήρυξε η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

00:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύνθεση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα - Βούλγαρος επικεφαλής - Μέλος ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

00:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα αποσυρθούν στα ανατολικά του Ευφράτη

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε νέο ιδιοκτήτη το ξενοδοχειακό συγκρότημα Adel Paradise έναντι 3,45 εκατ. ευρώ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

23:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η στιγμή που στέλνει «καρδούλα» σε άγνωστη ασθενή - «Σας αγαπώ»

23:36LIFESTYLE

Τζιν Χάκμαν: Πωλείται η έπαυλη στη Σάντα Φε όπου πέθανε με τη σύζυγό του για 6 εκατ. δολάρια

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Παραδόθηκε η δεύτερη Δημοτική κατοικία σε εκπαιδευτικό

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς ο Χαμενεΐ έχει διασφαλίσει την επιβίωση του καθεστώτος των μουλάδων – Οι κρίσιμες κινήσεις

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι το τελευταίο αντίο - Οι γαλαζοαίματοι που θα δώσουν το «παρών»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

23:00LIFESTYLE

Με αυτή την κοπέλα έχει σοβαρή σχέση ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα

22:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών ο Ουμίτ Καράν

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθήσουν στην ένταξή» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι το τελευταίο αντίο - Οι γαλαζοαίματοι που θα δώσουν το «παρών»

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες - «Σφηνώθηκε» στα συντρίμμια ο οδηγός

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ