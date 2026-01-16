Ρέθυμνο: Παραδόθηκε η δεύτερη Δημοτική κατοικία σε εκπαιδευτικό
Παραχωρήθηκε μια ακόμη κατοικία στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, σε μια αναπληρώτρια εκπαιδευτικό από την Κομοτηνή με ανήλικο παιδί και πρόκειται για το δεύτερο σπίτι που παραδόθηκε, καθώς εντάσσεται στο πιλοτικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του συγκεκριμένου Δήμου.
Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου παρέδωσε τη δεύτερη Δημοτική κατοικία σε εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει καταγωγή από την Κομοτηνή και ένα ανήλικο παιδί και πρόκειται να στελεχώσει σχολικές μονάδες του Δήμου.
