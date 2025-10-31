FT: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακυρώθηκε επειδή η Ρωσία είχε ακραίες απαιτήσεις για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν την προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, αναφέρουν οι Financial Times. Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Ωστόσο, το σχέδιο γρήγορα κατέρρευσε αφού το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας έστειλε διπλωματική διακοίνωση στην οποία επανέλαβε τους όρους του για την αντιμετώπιση αυτού που ο Πούτιν αποκαλεί «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης — απαιτήσεις που περιελάμβαναν εδαφικές παραχωρήσεις, απότομη μείωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και εγγυήσεις ότι η χώρα δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, ανέφεραν οι FT.

Το τεταμένο τηλεφώνημα Ρούμπιο-Λαβρόφ

Ακολούθησε μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, ο Ρούμπιο είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν είχε δείξει «καμία προθυμία για διαπραγμάτευση». Ένα άλλο άτομο που επικαλέστηκε η εφημερίδα είπε ότι ο Τραμπ «δεν εντυπωσιάστηκε από τη θέση τους».

Η απόφαση να ακυρωθεί η σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης σηματοδότησε μια ραγδαία ανατροπή στην πολιτική των ΗΠΑ, η οποία έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου ο Τραμπ φάνηκε να κλίνει προς τη θέση του Πούτιν, υποχωρώντας από τα σχέδια να εξοπλίσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς. Αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον είχαν ήδη αρχίσει να εκφράζουν αμφιβολίες για το εάν οι περαιτέρω συνομιλίες με τη Μόσχα θα αποφέρουν πρόοδο, εάν η Ρωσία δεν αλλάξει τη στάση της, πρόσθεσαν οι FT.

Ο αδιάλλακτος τόνος του Λαβρόφ φέρεται να ενίσχυσε αυτές τις αμφιβολίες. Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης, λακωνικής συνάντησης με τον Ρούμπιο στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, ο Ρώσος υπουργός επανέλαβε τους αμφισβητούμενους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία βρισκόταν υπό τον έλεγχο των «Ναζί», σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Ο Λαβρόφ είναι σαφώς κουρασμένος και φαίνεται να πιστεύει ότι έχει καλύτερα πράγματα να κάνει από το να συναντηθεί ή να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και αν θέλει ο Πρόεδρος Πούτιν», δήλωσε στους FT ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ωστόσο, πηγές κοντά στην κυβέρνηση φέρεται να ανέφεραν ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε μελλοντικές συνομιλίες «όταν και όπου πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος». Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε την τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου με τον Πούτιν ως «πολύ παραγωγική», ο Ρώσος ηγέτης φέρεται να τον ενόχλησε καυχώμενος για τις επιτυχίες της Μόσχας στο πεδίο της μάχης κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας και κατά μήκος του ποταμού Οσκίλ, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενοι άτομα που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία.

Tραμπ: «Σας έχω βαρεθεί»

Την επόμενη μέρα της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τραμπ φέρεται να πίεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία, πετώντας χάρτες της Ουκρανίας και λέγοντας ότι «τους έχει βαρεθεί», σύμφωνα με τους FT.

Ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει έκτοτε στο Κουπιάνσκ, με τον Ζελένσκι να αναγνωρίζει ότι η κατάσταση «παραμένει δύσκολη», ενώ ισχυρίζεται ότι τα ουκρανικά στρατεύματα κατάφεραν να «αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο». Υποσχέθηκε να συνεχίσει να υπερασπίζεται τις θέσεις τους. Το ρωσικό προπύργιο δυτικά του ποταμού Οσκίλ παρέχει ένα ακόμη ορμητήριο για επιθέσεις στα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής του Ντονμπάς — εδάφη που απαίτησε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο, και ξανά κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας τον Οκτώβριο, ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, ανέφερε το δημοσίευμα. Για το Κίεβο, ωστόσο, η παραχώρηση αυτών των περιοχών παραμένει εκτός συζήτησης.

Πέμπτος χρόνος πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν πρόκειται να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι να πειστεί ότι είναι εφικτή μια συγκεκριμένη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος θα εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του τον Φεβρουάριο. Οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις για μια διευθέτηση, η Σύνοδος Κορυφής όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

«Θα πρέπει να ξέρω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ενώ πετούσε προς την Ασία. Πρόσθεσε ότι παρόλο που «είχε πάντα μια εξαιρετική σχέση» με τον Πούτιν, η τελευταία στάση της Ρωσίας ήταν «πολύ απογοητευτική».

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, ένα ραντεβού που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ενθαρρυντικό στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία. Ωστόσο, η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισαν 20.

